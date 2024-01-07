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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Свердловской области потеплеет до -10 градусов

Осадки и потепление до -10 градусов придут в Свердловскую область

7 января 2024, 07:31
Фото: 1MI

В Свердловской области потеплеет до -10 градусов

В Свердловской области прогнозируется повышение температуры воздуха до -10 градусов, а также небольшой снег. Такая погода ожидается 7 января 2024 года.

На юге станет теплее до -10 градусов. Кроме того, будет облачно, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

При этом местами в области будет холоднее — температура достигнет -17… -22 градусов. Так, в Екатеринбурге днем столбики термометров будут на уровне -14… -16, а ночью станет холоднее до -20 градусов.

Напомним, ночью 7 января 2024 года в Нижнем Тагиле похолодало до -24 градусов. Также в городе прогнозируются осадки в виде снега.

Морозы и снег придут в Нижний Тагил к Рождеству
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