Осадки и потепление до -10 градусов придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
На юге станет теплее до -10 градусов. Кроме того, будет облачно, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
При этом местами в области будет холоднее — температура достигнет -17… -22 градусов. Так, в Екатеринбурге днем столбики термометров будут на уровне -14… -16, а ночью станет холоднее до -20 градусов.
Напомним, ночью 7 января 2024 года в Нижнем Тагиле похолодало до -24 градусов. Также в городе прогнозируются осадки в виде снега.