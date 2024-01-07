Пес принес кольца: необычные свадьбы сыграли в 2023 году в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В тренде были национальные торжества. В ОЗАГС Ленинского района, например, прошла свадьба в русском народном стиле. И молодожены, и гости пришли на мероприятие в соответствующих костюмах, а у невесты был букет из полевых цветов.
Также в городе состоялась армянская национальная свадьба. Во время церемонии родители жениха подарили его избраннице реликвию семьи. Такой обычай передается из поколения в поколение.
Оригинальную свадьбу сыграли в Нижнем Тагиле актеры Молодежного театра. Кольца для брачующихся принес их пес. Их закрепили в сумочке на ошейнике.
В других муниципалитетах Свердловской области в прошлом году провели казачью и белорусскую свадьбы. Самыми пожилыми женихом и невестой стали 77-летние жители Краснотурьинска.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области самыми популярными именами для детей стали София и Михаил.