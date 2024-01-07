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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Нижнем Тагиле в 2023 году прошли необычные свадьбы

Пес принес кольца: необычные свадьбы сыграли в 2023 году в Нижнем Тагиле

7 января 2024, 12:41
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле в 2023 году прошли необычные свадьбы

В 2023 году в Нижнем Тагиле в ЗАГСах регистрировали браки. Для торжества некоторые молодожены выбирали необычную тематику.

В тренде были национальные торжества. В ОЗАГС Ленинского района, например, прошла свадьба в русском народном стиле. И молодожены, и гости пришли на мероприятие в соответствующих костюмах, а у невесты был букет из полевых цветов.

Также в городе состоялась армянская национальная свадьба. Во время церемонии родители жениха подарили его избраннице реликвию семьи. Такой обычай передается из поколения в поколение.

Оригинальную свадьбу сыграли в Нижнем Тагиле актеры Молодежного театра. Кольца для брачующихся принес их пес. Их закрепили в сумочке на ошейнике.

В других муниципалитетах Свердловской области в прошлом году провели казачью и белорусскую свадьбы. Самыми пожилыми женихом и невестой стали 77-летние жители Краснотурьинска.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области самыми популярными именами для детей стали София и Михаил.

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#Нижний Тагил#Свадьба#ЗАГС#Молодожены#Жених#Невеста#Екатеринбург#Евгения Сафина
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