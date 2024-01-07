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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

СК начал проверку после обвинения матери в избиении сына в Красноуральске

«Пнула с ноги в лицо»: в Красноуральске свекровь обвинила сноху в избиении внука

7 января 2024, 16:26
Фото: Midjourney

СК начал проверку после обвинения матери в избиении сына в Красноуральске

Жительница Лесного обвинила свою сноху из Красноуральска в избиении 6-летнего внука. Мать отрицает свою вину, но Следственный комитет инициировал проверку.

Пока мать 6-летнего мальчика находилась в местах лишения свободы, ее сын проживал с матерью ее мужа в Лесном. Когда сноха вышла на свободу, то мальчика органы опеки отправили назад к матери.

По словам бабушки, ребенок не знает и не помнит свою мать, так как жил у родственницы с двух лет. Также она записала видео, на котором рассказала, что сноха жестоко избивает мальчика и он не хочет к ней возвращаться.

Он пришел за помощью ко мне. Рассказал, что 29 декабря они с мамой пришли с утренника. У него был бокс, в котором лежали конфетки. Он попросил у мамы одну, а она с ноги ударила его по подбородку. Из-за этого у ребенка потекла кровь из десен и стали шататься зубки, — рассказала бабушка.

Мама ребенка назвала это ложью и отрицает свою вину. Она рассказала, что не била мальчика, а «дала ему по губам ладошкой, за то, что матерился». Женщина пояснила, что у нее трое детей: помимо сына, есть две старшие дочки. А бабушка постоянно негативно настраивает их против матери, пишет паблик «Открытый Лесной» ВКонтакте.

После того, как информация об избиении появилась в СМИ, сотрудники Следственного комитета инициировали проверку по факту истязания. Опрашиваются очевидцы, устанавливается степень причиненного вреда ребенку и условия его воспитания. Также будет дана характеристика семьи. Известно, что мать мальчика отбывала наказание за кражи и недавно освободилась. Отце детей с ними не проживает, сообщили в ведомстве.

Напомним, после избиения школьницы в Нижнем Тагиле братьями-мигрантами возбуждено уголовное дело. Стало известно, что стало причиной конфликта.

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