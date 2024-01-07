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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Нижнем Тагиле пропал 19-летний молодой человек

Пропал без вести 3 января: в Нижнем Тагиле разыскивается 19-летниий юноша

7 января 2024, 13:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пропал 19-летний молодой человек

Родственники разыскивают 19-летнего Михаила Борюшкина из Нижнего Тагила, который перестал выходить на связь 3 января 2024 года.

В последний раз Михаила Борюшкина видели на Гальянке 3 января. Он собирался к друзьям, а после этого домой на Тагилстрой. Однако к родителям он не приехал и перестал выходить на связь.

По словам родственников, они написали заявление о пропаже в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже проверили дом в поселке Баранчинский, принадлежащий семье, но Михаила там не оказалось.

В день исчезновения пропавший был одет в черные джинсы и шапку, зеленую парку, белые кроссовки и шарф «Уралец НТ», пишут подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте

В полиции журналисту редакции TagilCity.ru факт пропажи Михаила Борюшкина подтвердили. С заявлением обратилась его сестра.

В отделе полиции 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» организованы розыскные мероприятия по обращению сестры пропавшего молодого человека. Просьба ко всем, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть по телефону 8 (3425) 47-71-02, — пояснили в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге разыскивается 31-летняя Елена Пьянкова, которая пропала 26 декабря 2023 года.

Стали известны подробности о пропавшем мужчине в Нижнем Тагиле
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