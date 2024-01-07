Самые популярные имена у детей в Свердловской области назвали в ЗАГСе

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Для сравнения, за аналогичный период 2022 года в регионе родилось детей на 4,1% больше (33,8 тысячи). Несмотря на снижение рождаемости, индекс убыли населения сократился с 4,4 до 4,0 с 2022 по 2023 год.
Самыми распространенными именами в уходящем году, как и в 2022-м, стали Михаил и София, с такими именами ЗАГС Свердловской области зарегистрировал 916 и 867 малышей соответственно. Топ-5 популярных детских имен составили: у мальчиков Александр, Артём, Тимофей, Матвей и Анна, Ева, Мария, Виктория среди девочек. В 2022 году на четвертом месте по популярности был Лев.
Напоминаем, на Урале в первую ночь 2024 года на свет появилось 13 малышей — 7 парней и 6 девочек. При этом первой родилась девочка, мальчик — спустя 2 часа.