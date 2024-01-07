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Updated Сегодня, 10:12

Михаил и София самые популярные имена у детей в Свердловской области

Самые популярные имена у детей в Свердловской области назвали в ЗАГСе

7 января 2024, 10:12
Фото: 1MI

Михаил и София самые популярные имена у детей в Свердловской области

По оперативной информации Росстата, за 10 месяцев 2023 года в Свердловской области появилось на свет 32,5 тысячи малышей.

Для сравнения, за аналогичный период 2022 года в регионе родилось детей на 4,1% больше (33,8 тысячи). Несмотря на снижение рождаемости, индекс убыли населения сократился с 4,4 до 4,0 с 2022 по 2023 год.

Самыми распространенными именами в уходящем году, как и в 2022-м, стали Михаил и София, с такими именами ЗАГС Свердловской области зарегистрировал 916 и 867 малышей соответственно. Топ-5 популярных детских имен составили: у мальчиков Александр, Артём, Тимофей, Матвей и Анна, Ева, Мария, Виктория среди девочек. В 2022 году на четвертом месте по популярности был Лев.

Напоминаем, на Урале в первую ночь 2024 года на свет появилось 13 малышей — 7 парней и 6 девочек. При этом первой родилась девочка, мальчик — спустя 2 часа.

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