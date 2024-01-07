Самые популярные имена у детей в Свердловской области назвали в ЗАГСе

Самыми распространенными именами в уходящем году, как и в 2022-м, стали Михаил и София, с такими именами ЗАГС Свердловской области зарегистрировал 916 и 867 малышей соответственно. Топ-5 популярных детских имен составили: у мальчиков Александр, Артём, Тимофей, Матвей и Анна, Ева, Мария, Виктория среди девочек. В 2022 году на четвертом месте по популярности был Лев.