Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

В связи с погодными условиями на дорогах будут образовываться заносы и переметы, что может привести к увеличению числа ДТП и задержке авиарейсов. Изморозевые отложения грозят авариями на системах энергоснабжения, а порывы сильного ветра — обрушением деревьев и слабоукрепленных конструкций. Всем муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций.