Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Кроме того, в некоторых муниципалитетах сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на семь градусов ниже обычной климатической нормы. В понедельник, 8 января, ночью столбики термометров при прояснении будут опускаться до -32 градусов, днем синоптики УГМС обещают до -23 градусов.
В связи с погодными условиями на дорогах будут образовываться заносы и переметы, что может привести к увеличению числа ДТП и задержке авиарейсов. Изморозевые отложения грозят авариями на системах энергоснабжения, а порывы сильного ветра — обрушением деревьев и слабоукрепленных конструкций. Всем муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, синоптик Алексей Пулин спрогнозировал в Свердловской области потепление до -10 градусов.