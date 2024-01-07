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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Свердловской области 8 января объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

7 января 2024, 11:57
Фото: 1MI

В Свердловской области 8 января объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируются местами в Свердловской области 8 января. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на семь градусов ниже обычной климатической нормы. В понедельник, 8 января, ночью столбики термометров при прояснении будут опускаться до -32 градусов, днем синоптики УГМС обещают до -23 градусов.

В связи с погодными условиями на дорогах будут образовываться заносы и переметы, что может привести к увеличению числа ДТП и задержке авиарейсов. Изморозевые отложения грозят авариями на системах энергоснабжения, а порывы сильного ветра — обрушением деревьев и слабоукрепленных конструкций. Всем муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, синоптик Алексей Пулин спрогнозировал в Свердловской области потепление до -10 градусов.

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