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Posted Сегодня, 19:33

Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 21:08

Updated Сегодня, 21:08

Три человека избили 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле

Сломан нос, сотрясение мозга: на Тагилстрое в Нижнем Тагиле сильно избили подростка

7 января 2024, 19:33
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Три человека избили 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле

Женщина более двух недель ищет свидетеля избиения и обидчиков своего 15-летнего сына в Нижнем Тагиле.

Избиение парня произошло 21 декабря на Тагилстрое возле магазина на улице Гвардейской. Избивали трое, но конфликт остановил незнакомый мужчина, спугнув хулиганов.

Юноше поставили диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, перелом носа со смещением, ушибы губ, мягких тканей лица и височной области. А также гематомы и ссадины. Требуется осмотр окулиста, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Инцидент Нижний Тагил

Мать ребенка обеспокоена тем, что не знает, получила ли полиция данные о зафиксированных побоях или нет. Женщина обратилась с заявлением в ПДН и прокуратуру. Но инспектор ПДН, со слов женщины, просит подождать.

Чего ждать?! Сколько еще ждать?! Непонятно… Ведь уже прошло больше двух недель!!! Я даже не могу выяснить, из больницы были переданы факты нападения в полицию или нет, — пишет мама ребенка в своей публикации.

Тагильчанка самостоятельно нашла адрес проживания одного из избивавших ее сына по следам, оставленным в социальной сети — «герои» выложили пост о своих поступках. И теперь разыскивает свидетеля, который отогнал нападавших в тот вечер.

В полиции уже установили подозреваемых лиц, с ними в настоящее время работают. По результатам проверки и заключению судебной-медицинской экспертизы будет принято обоснованное процессуальное решение, — отмечают в полиции Нижнего Тагила.

В деле избиения девочки братьями-азербайджанцами возле школы №56 появляются новые подробности. О развитии событий читайте в нашем сюжете.

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