Стали известны подробности смертельной аварии на Пермском тракте

В результате аварии скончались пассажирка и водитель иномарки. Женщина погибла на месте ЧП, а водителя не стало в больнице. Известно, что погибшая супружеская пара возвращалась домой из Екатеринбурга в Пермь. За нарушение ПДД мужчина привлекался один раз.