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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:56

Автомобили Chevrolet Niva и Lada Granta столкнулись на Пермском тракте

Стали известны подробности смертельной аварии на Пермском тракте

7 января 2024, 07:56
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автомобили Chevrolet Niva и Lada Granta столкнулись на Пермском тракте

Стали известны подробности ДТП на Пермском тракте, в котором погибли два человека.

62-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого сидел 21-летний молодой человек, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии скончались пассажирка и водитель иномарки. Женщина погибла на месте ЧП, а водителя не стало в больнице. Известно, что погибшая супружеская пара возвращалась домой из Екатеринбурга в Пермь. За нарушение ПДД мужчина привлекался один раз.

Водитель Lada 16 раз привлекался к ответственности. Вместе со своей подругой и ее младшим 13-летним братом они возвращались из Перми в Красноуфимск.

Напомним, происшествие случилось вечером 6 января 2023 года. Пострадавшие были доставлены в больницу с разными травмами.

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