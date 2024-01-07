Стали известны подробности смертельной аварии на Пермском тракте

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:56
62-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого сидел 21-летний молодой человек, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии скончались пассажирка и водитель иномарки. Женщина погибла на месте ЧП, а водителя не стало в больнице. Известно, что погибшая супружеская пара возвращалась домой из Екатеринбурга в Пермь. За нарушение ПДД мужчина привлекался один раз.
Водитель Lada 16 раз привлекался к ответственности. Вместе со своей подругой и ее младшим 13-летним братом они возвращались из Перми в Красноуфимск.
Напомним, происшествие случилось вечером 6 января 2023 года. Пострадавшие были доставлены в больницу с разными травмами.