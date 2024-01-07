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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Рекомендации по управлению авто в снегопад дали в ГИБДД Свердловской области

Свердловчанам напомнили о правилах безопасности на дорогах после снегопадов

7 января 2024, 14:51
Фото: 1MI

Рекомендации по управлению авто в снегопад дали в ГИБДД Свердловской области

ГИБДД Свердловской области напомнила водителям и пешеходам о правилах безопасности на дорогах. В регионе опять начались снегопады.

Госавтоинспекция просит учесть водителей и пешеходов, что из-за вновь выпавшего снега можно не заметить наледь и колеи, которые образовались ранее на дорогах.

Чтобы избежать аварий, водителям необходимо двигаться с пониженной скоростью и соблюдать дистанцию. Тормозить следует кратковременными движениями на педаль. Не рекомендуется ехать на желтый сигнал светофора, перестраиваться, резко разгоняться и совершать развороты на трамвайных путях.

Не стоит выезжать на встречную полосу движения и совершать обгоны, потому что можно попасть в занос. Автомобилистам лучше отказаться от разговоров по телефону и сконцентрироваться на управлении транспортом.

Пешеходам следует учесть, что в зимних условиях тормозной путь машин увеличивается, и соблюдать особую осторожность.

Напомним, в понедельник, 8 января, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ветров.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Безопасность#ГИБДД#Снегопад#Предупреждение#Екатеринбург#Евгения Сафина
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