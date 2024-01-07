Свердловчанам напомнили о правилах безопасности на дорогах после снегопадов

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Госавтоинспекция просит учесть водителей и пешеходов, что из-за вновь выпавшего снега можно не заметить наледь и колеи, которые образовались ранее на дорогах.
Чтобы избежать аварий, водителям необходимо двигаться с пониженной скоростью и соблюдать дистанцию. Тормозить следует кратковременными движениями на педаль. Не рекомендуется ехать на желтый сигнал светофора, перестраиваться, резко разгоняться и совершать развороты на трамвайных путях.
Не стоит выезжать на встречную полосу движения и совершать обгоны, потому что можно попасть в занос. Автомобилистам лучше отказаться от разговоров по телефону и сконцентрироваться на управлении транспортом.
Пешеходам следует учесть, что в зимних условиях тормозной путь машин увеличивается, и соблюдать особую осторожность.
Напомним, в понедельник, 8 января, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ветров.