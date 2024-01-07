Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной

Соревнования в память основателя «Школы гребного слалома» уже более 20 лет собирают спортсменов региона, открывая ежегодный сезон. Поединок состоялся в новогодние каникулы в спортивной школе «Уралец». В нем участвовали спортсмены 1988 года рождения и старше из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, сообщает РОО «Свердловская областная федерация гребного слалома».