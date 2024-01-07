Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной

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Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:49
Соревнования в память основателя «Школы гребного слалома» уже более 20 лет собирают спортсменов региона, открывая ежегодный сезон. Поединок состоялся в новогодние каникулы в спортивной школе «Уралец». В нем участвовали спортсмены 1988 года рождения и старше из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, сообщает РОО «Свердловская областная федерация гребного слалома».
В личной гонке «золото» завоевали тагильчане Евгений Доронин и Павел Бизяев. «Серебро» досталось трем спортсменам города — Сергею Баранову, Анне Колчиной и Ренату Шарафееву. Сергей Салтанов и Андрей Вахрушев стали бронзовыми призерами.
В смешанной гонке первые и вторые места заняли пары из Екатеринбурга, Нижний Тагил замкнул тройку лидеров.
Следующие соревнования состоятся в июне на чемпионате УрФО, а в июле наш старт можно будет наблюдать в парке «Народном» на чемпионате Свердловской области, — сообщил редакции воспитанник школы Сергей Доронин.
Также в новогодние каникулы на первенстве Свердловской области состязались и юные спортсмены возрастом до 15 лет. Самыми результативными из 39 участников стали Дьячков Андрей, завоевавший четыре «золота», и Сергеева Мария с тремя золотыми медалями.
Напоминаем, в конце 2023 года тагильчанки взяли золото и серебро в региональном турнире по боксу среди женщин. Соревнования проходили в городе Каменск-Уральский в память о Тимофее Шадрине.