Турция готова полностью обеспечить потребность россиян в курином яйце

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
С поставщиком существует договоренность о сотрудничестве до 30 июня. На этот же период будет действовать льготный налог. Он уже завез первую партию 3 января. Россельхознадзор провел проверку качества и распределяет продукт по реализаторам.
Появление турецкого импортера на российском рынке эксперты связывают с невозможностью покрытия спроса отечественными производителями. С началом же импорта россияне могут рассчитывать на стабилизацию цен, сообщает News102.
Ранее сообщалсь об исчезновении хлеба с прилавков Екатеринбурга. О том, как обстоят дела с хлебобулочными изделиями в Нижнем Тагиле, читайте в нашем материале.