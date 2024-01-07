tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Турция не видит ограничений в поставке куриного яйца в Россию

Турция готова полностью обеспечить потребность россиян в курином яйце

7 января 2024, 17:24
Фото: 1MI

Турция не видит ограничений в поставке куриного яйца в Россию

Ограничений на ввозимый в Россию объем куриного яйца не существует, регулятором здесь выступает получатель.

С поставщиком существует договоренность о сотрудничестве до 30 июня. На этот же период будет действовать льготный налог. Он уже завез первую партию 3 января. Россельхознадзор провел проверку качества и распределяет продукт по реализаторам.

Появление турецкого импортера на российском рынке эксперты связывают с невозможностью покрытия спроса отечественными производителями. С началом же импорта россияне могут рассчитывать на стабилизацию цен, сообщает News102.

Ранее сообщалсь об исчезновении хлеба с прилавков Екатеринбурга. О том, как обстоят дела с хлебобулочными изделиями в Нижнем Тагиле, читайте в нашем материале.

120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом
Узнать подробнее
Читайте также:
На автозаправках в Екатеринбурге стало исчезать топливоУвезли на скорой: в Нижнем Тагиле найден пропавший 19-летний юноша«Куриный переполох»: ритейлеры пояснили причину дефицита мяса в Екатеринбурге
#Экономика#Цены#Александра Логинова#Импорт#Яйцо#Екатеринбург#Куриное яйцо
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
Вчера, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Сегодня, 05:49
Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:29
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
Вчера, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
Вчера, 04:00