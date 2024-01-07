Тысячи жителей Свердловской области встретили Рождество

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Службу в соборе также посетили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава региона Евгений Куйвашев.
При этом Орлов поздравил екатеринбуржцев с христианским праздником, а также пожелал горожанам здоровья и успехов. Обращение глава города написал в своем Telegram-канале.
Службы в уральской столице также прошли в Вознесенском подворье, Храме Рождества Христова и других храмах.
Напомним, ночью 7 января 2024 года в храмах Нижнего Тагила состоялись праздничные службы в честь Рождества.