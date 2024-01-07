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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Екатеринбурге прошла церковная служба в честь Рождества

Тысячи жителей Свердловской области встретили Рождество

7 января 2024, 08:38
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге прошла церковная служба в честь Рождества

Жители Свердловской области отметили Рождество 7 января 2024 года. В Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге состоялась главная церковная служба, на которую пришли не менее 500 человек.

Службу в соборе также посетили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава региона Евгений Куйвашев.

При этом Орлов поздравил екатеринбуржцев с христианским праздником, а также пожелал горожанам здоровья и успехов. Обращение глава города написал в своем Telegram-канале.

Службы в уральской столице также прошли в Вознесенском подворье, Храме Рождества Христова и других храмах.

Напомним, ночью 7 января 2024 года в храмах Нижнего Тагила состоялись праздничные службы в честь Рождества.

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#Общество#Свердловская область#Праздник#Церковь#Храм#Свято-Троицкий собор#Служба#Рождество#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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