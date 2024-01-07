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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Пропавший 19-летний житель Нижнего Тагила найден в больнице

Увезли на скорой: в Нижнем Тагиле найден пропавший 19-летний юноша

7 января 2024, 15:30
Фото: 1MI

Пропавший 19-летний житель Нижнего Тагила найден в больнице

19-летний Михаил Борюшкин из Нижнего Тагила, которого с 3 января разыскивали родственники, был обнаружен в одном из медицинских учреждений города.

Информацию о том, что молодой человек найден редакции TagilCity.ru сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». Полицейские проверили информацию, поступившую в ОВД за последние дни.

Было установлено, что 3 января Михаил Борюшкин был доставлен бригадой скорой помощи из квартиры по Октябрьскому проспекту в медицинское учреждение. Там ему оказывают необходимую квалифицированную помощь, — рассказали в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 января 2024 года неизвестно местонахождение 16-летнего Алексея Кравчука. Его разыскивают волонтеры и полиция.

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