Увезли на скорой: в Нижнем Тагиле найден пропавший 19-летний юноша

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:32
Информацию о том, что молодой человек найден редакции TagilCity.ru сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». Полицейские проверили информацию, поступившую в ОВД за последние дни.
Было установлено, что 3 января Михаил Борюшкин был доставлен бригадой скорой помощи из квартиры по Октябрьскому проспекту в медицинское учреждение. Там ему оказывают необходимую квалифицированную помощь, — рассказали в ведомстве.
Напомним, в Екатеринбурге с 1 января 2024 года неизвестно местонахождение 16-летнего Алексея Кравчука. Его разыскивают волонтеры и полиция.