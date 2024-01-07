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Новое уголовное дело будет возбуждено в отношении братьев в Нижнем Тагиле

В СК возбудят еще одно дело из-за избиения девочки в Нижнем Тагиле

7 января 2024, 10:50
Фото: 1MI

Новое уголовное дело будет возбуждено в отношении братьев в Нижнем Тагиле

В Следственном комитете будет возбуждено новое уголовное дело по факту халатности должностными лицами из-за нападения подростков на девочку-сироту в Нижнем Тагиле.

В ходе следствия сотрудники ведомства оценят действия должностных лиц органов образования, инспекторов ПДН и других профилактических органов, рассказали в пресс-службе СКР РФ.

По итогам расследования сотрудниками Следкома будут приняты необходимые меры.

Напомним, в декабре 2023 года пострадавшая девочка вмешалась в конфликт одноклассников и предложила им провести «разборки». Однако в этот раз, когда между ней и одним из братьев началась потасовка, их разняли.

29 декабря мальчик снова набросился на школьницу, к нему присоединился его брат. Рядом с подростками находилась их мать. После избиения девочку с полученными повреждениями отвезли в больницу.

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