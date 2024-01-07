В СК возбудят еще одно дело из-за избиения девочки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В ходе следствия сотрудники ведомства оценят действия должностных лиц органов образования, инспекторов ПДН и других профилактических органов, рассказали в пресс-службе СКР РФ.
По итогам расследования сотрудниками Следкома будут приняты необходимые меры.
Напомним, в декабре 2023 года пострадавшая девочка вмешалась в конфликт одноклассников и предложила им провести «разборки». Однако в этот раз, когда между ней и одним из братьев началась потасовка, их разняли.
29 декабря мальчик снова набросился на школьницу, к нему присоединился его брат. Рядом с подростками находилась их мать. После избиения девочку с полученными повреждениями отвезли в больницу.