Женщина организовала похищение своего мужа для лечения в наркодиспансере Челябинска

На видео, опубликованном в интернете, трое молодых людей почти 2 минуты с силой пытаются затолкать супруга заказчицы на заднее сиденье автомобиля. В итоге им это удается, и они уезжают в неизвестном направлении. Случай получил огласку и был проверен сотрудниками полиции. Силовики установили личности участников «похищения» и опросили. У сторон претензий нет.