Женщина организовала похищение своего мужа для лечения в наркодиспансере Челябинска

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Женщина нашла исполнителей для принудительной доставки благоверного в реабилитационный центр для наркозависимых. Со стороны это выглядело как похищение и взволновало очевидцев, сообщает 74.ru.
На видео, опубликованном в интернете, трое молодых людей почти 2 минуты с силой пытаются затолкать супруга заказчицы на заднее сиденье автомобиля. В итоге им это удается, и они уезжают в неизвестном направлении. Случай получил огласку и был проверен сотрудниками полиции. Силовики установили личности участников «похищения» и опросили. У сторон претензий нет.
Известно, что поместить мужчину в центр так и не удалось.
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