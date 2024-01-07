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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

На Урале женщина похитила мужа и отправила в наркодиспансер на лечение

Женщина организовала похищение своего мужа для лечения в наркодиспансере Челябинска

7 января 2024, 15:46
Фото: 1MI

На Урале женщина похитила мужа и отправила в наркодиспансер на лечение

Жительница Челябинска, не найдя общий язык со своим супругом в вопросе лечения его от наркомании, решилась на превентивные меры.

Женщина нашла исполнителей для принудительной доставки благоверного в реабилитационный центр для наркозависимых. Со стороны это выглядело как похищение и взволновало очевидцев, сообщает 74.ru.

На видео, опубликованном в интернете, трое молодых людей почти 2 минуты с силой пытаются затолкать супруга заказчицы на заднее сиденье автомобиля. В итоге им это удается, и они уезжают в неизвестном направлении. Случай получил огласку и был проверен сотрудниками полиции. Силовики установили личности участников «похищения» и опросили. У сторон претензий нет.

Известно, что поместить мужчину в центр так и не удалось.

На новогодних каникулах в Нижнем Тагиле силовики задержали распространителя героина.

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