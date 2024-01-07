Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие курицы в магазинах

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
О дефиците куриной продукции рассказал один из екатеринбуржцев. По словам горожанина, он обошел торговые точки на нескольких улицах, однако нигде курицы не обнаружилось, пишет Е1.
В свердловском департаменте информполитики отметили, что курица пропала из магазинов в связи с длинными январскими праздниками, пишет Ура.ру.
В этот период мясо и другие скоропортящиеся товары завозят в таком количестве, чтобы они были раскуплены до истечения срока хранения. Это объясняется тем, что в праздничные дни покупательская активность снижена.
Напомним, в Екатеринбурге местные жители отметили, что в магазинах исчез хлеб.