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Куриное мясо исчезло с полок в супермаркетах Екатеринбурга из-за праздников

Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие курицы в магазинах

7 января 2024, 10:02
Фото: 1MI

Куриное мясо исчезло с полок в супермаркетах Екатеринбурга из-за праздников

В некоторых сетевых супермаркетах Екатеринбурга с полок холодильников исчезло мясо курицы.

О дефиците куриной продукции рассказал один из екатеринбуржцев. По словам горожанина, он обошел торговые точки на нескольких улицах, однако нигде курицы не обнаружилось, пишет Е1.

В свердловском департаменте информполитики отметили, что курица пропала из магазинов в связи с длинными январскими праздниками, пишет Ура.ру.

В этот период мясо и другие скоропортящиеся товары завозят в таком количестве, чтобы они были раскуплены до истечения срока хранения. Это объясняется тем, что в праздничные дни покупательская активность снижена.

Напомним, в Екатеринбурге местные жители отметили, что в магазинах исчез хлеб.

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#Происшествия#Магазины#Продукция#Супермаркет#Мясо#Дефицит#Товар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Курица#Инцидент
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