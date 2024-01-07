Жителя Екатеринбурга избили после падения из окна и занесли обратно в дом

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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По словам одной из очевидиц, мужчина держался за подоконник, после чего упал. Из окна при этом выглядывала какая-то девушка, пишет Е1.
Затем к упавшему екатеринбуржцу подбежали пятеро мужчин, которые стали бить его ногами, а потом занесли его домой. Место, где упал мужчина, они забросали снегом.
В полиции организовали проверку по факту случившегося. По предварительной версии, горожанин пострадал вследствие своей неосторожности.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге молодой человек выпал из окна отеля и разбился насмерть.