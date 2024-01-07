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Мужчину избили после падения из окна в Екатеринбурге

Жителя Екатеринбурга избили после падения из окна и занесли обратно в дом

7 января 2024, 06:46
Фото: 1MI

Мужчину избили после падения из окна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 42-летний местный житель пострадал после падения из окна общежития. Инцидент случился 5 января 2024 года.

По словам одной из очевидиц, мужчина держался за подоконник, после чего упал. Из окна при этом выглядывала какая-то девушка, пишет Е1.

Затем к упавшему екатеринбуржцу подбежали пятеро мужчин, которые стали бить его ногами, а потом занесли его домой. Место, где упал мужчина, они забросали снегом.

В полиции организовали проверку по факту случившегося. По предварительной версии, горожанин пострадал вследствие своей неосторожности.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге молодой человек выпал из окна отеля и разбился насмерть.

В центре Екатеринбурга из окна выпал юный курьер
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