Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле

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2023 год начался с народного возмущения вокруг добычи щебня в районе поселка Леневка под Нижним Тагилом. Ситуацию усугублял факт расположения рядом с предполагаемым местом разработки водоема, санатория и двух детских лагерей. Местные жители и садоводы также были недовольны шумным и пыльным соседством. На защиту места отдыха даже встали депутаты Нижнего Тагила, в основном из блока ЕВРАЗ НТМК. В том числе директор санатория «Леневка», где ежегодно отдыхают тысячи сотрудников предприятия, Римма Ильина. При том, что данная территория относится к Горноуральскому округу, и от депутатов ГГО возмущений слышно не было. По обращению народных избранников Роспотребнадзор Свердловской области провел проверку и оказалось, что у «Тагильского щебня», которое собиралось заниматься разработкой, отсутствует проект санитарно-защитной зоны будущего карьера. Несмотря на это, через месяц в районе Леневки началась вырубка леса.
Уже несколько лет жители поселка Горноуральский пытаются бороться с деятельностью местного свинокомплекса, а точнее — со сливом отходов на поля. Они вызывают фекальный аромат, который разносится по всему поселку и его окрестностям. Общественники регулярно пишут жалобы в надзорные ведомства, но положительных изменений, как не было, так и нет. По их мнению, у агрокомплекса нет нужного оборудования, чтобы разлитый навоз не попадал в почву и воду. На место выезжали специалисты Россельхознадзора, но они лишь почувствовали неприятный запах, а вот распознать факт наличия на земле навоза им помешал слой снега. В марте общественники заметили течь из одного из отстойников свинокомплекса объемом примерно 65 000 кубометров и вновь обратились в природоохранную прокуратуру. После этого ведомство провело проверку, но пробы земли им взять снова не удалось.
«Уралхимпласту» удалось избежать наказания за сброшенный мусор в карьере под Новоасбестом. Иск в суд на сумму 13,4 млн рублей подавала природоохранная прокуратура. По версии ведомства, в карьере оказались остатки снесенного литейного цеха УХП в объеме 3,4 тысячи кубометров. А цепочка из компаний, задействованных в сносе, привела к тому, что мусор не был вывезен на полигон. Кроме того, прокуратура утверждала, что предприятию было известно о несанкционированном сбросе ТКО. УХП в свою очередь данный факт отрицал. При этом последняя в цепочке компания ООО «СтройДорСервис» признала, что, действительно, осуществляла сброс на дно карьера, но не мусора, а якобы трех тысяч тонн безопасного грунта с места стройки. Однако даже проведенных экспертиз почвы не хватило для доказательства в суде, так как по заключению специалистов, из-за смешения грунта невозможно было установить, что на земле рядом с карьером выбрасывались остатки цеха. В итоге суд отклонил иск природоохранной прокуратуры.
Весь 2023 год журналисты TagilCity.ru проводили ежедневные замеры воздуха возле железнодорожного вокзала с помощью газоанализатора «Геолан-1П». Кроме того, редакция следила за замерами государственного мониторинга «Уральского УГМС», которые делают станции в четырех районах Нижнего Тагила. Больше всего превышений вредных веществ фиксировалось летом. В июне их было 75 раз, в июле — 99 раз, в августе — 27 раз. При этом запахи с промышленных предприятий города мешали тагильчанам круглогодично. Особенно в период действия режима неблагоприятных метеоусловий, когда из-за безветренной погоды выбросы рассеиваются плохо. Один из таких периодов был в феврале. Шесть дней над Нижним Тагилом висел смог, а газоанализатор редакции и станции госмониторинга ловили превышения сероводорода, оксида азота и метана.
Главный загрязнитель тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК в прошлом году не отличился заботой о чистом воздухе и здоровье тагильчан. Надзорные ведомства регулярно находили на предприятии нарушения охраны окружающей среды. Росприроднадзор как минимум два раза наказывал комбинат за выбросы вредных веществ сверх нормы: за превышение сероводорода в 6,4 раза, которое поймал пост УГМС на Красном Камне, и за превышение бензапирена в 13,4 раза, которое показал пост на Сухоложском поселке. В обоих случаях ведомство выдало предостережение о недопустимости подобных случаев. Кроме того, во время одной из проверок Росприроднадзора выяснилось, что ЕВРАЗ НТМК снижает количество выбросов во время НМУ не на всех источниках. А итоги 2022 года показали, что комбинат стал единственным предприятием в городе, где увеличился объем выбросов в воздух — на 600 тонн.