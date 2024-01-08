Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле

Уже несколько лет жители поселка Горноуральский пытаются бороться с деятельностью местного свинокомплекса, а точнее — со сливом отходов на поля. Они вызывают фекальный аромат, который разносится по всему поселку и его окрестностям. Общественники регулярно пишут жалобы в надзорные ведомства, но положительных изменений, как не было, так и нет. По их мнению, у агрокомплекса нет нужного оборудования, чтобы разлитый навоз не попадал в почву и воду. На место выезжали специалисты Россельхознадзора, но они лишь почувствовали неприятный запах, а вот распознать факт наличия на земле навоза им помешал слой снега. В марте общественники заметили течь из одного из отстойников свинокомплекса объемом примерно 65 000 кубометров и вновь обратились в природоохранную прокуратуру. После этого ведомство провело проверку, но пробы земли им взять снова не удалось.