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На Урале водитель Bentley сел за руль без прав и попал в ДТП

Был лишен прав за пьяную езду: подробности ДТП с Bentley в Екатеринбурге

8 января 2024, 05:12
Фото: ГИБДД Свердловской области

На Урале водитель Bentley сел за руль без прав и попал в ДТП

По уточняющей информации, в Екатеринбурге 35-летний водитель 7 января сел за руль автомобиля Bentley, будучи лишенным прав управления за езду в нетрезвом состоянии в сентябре 2023 года.

При движении из Екатеринбурга по Кольцовскому тракту, мужчина потерял управление и выскочил на встречную полосу, столкнувшись со встречной машиной «УАЗ». Пассажиры иномарки — женщины в возрасте 28 лет и 63 года, а также 52-летний водитель отечественного внедорожника и его 56-летняя попутчица, все отправлены в медучреждение с травмами, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель Bentley пояснил, что повез родственников на далекое расстояние, сев за управление, как самый опытный шофер. Передвигался со скоростью 40 км/ч. Оба водителя оказались трезвы. В отношении «лишенца» составлены документы по статье 12.27 КоАП, а машина отправлена на спецстоянку.

На месте аварии инспекторы зафиксировали неудовлетворительные дорожные условия. В адрес «Управления автомобильных дорог» направлено требование по приведению дорожного полотна в должное состояние.

Ранее в Госавтоинспекции озвучили рекомендации для автомобилистов по управлению машинами в условиях снегопадов.

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