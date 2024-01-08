Был лишен прав за пьяную езду: подробности ДТП с Bentley в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:12
При движении из Екатеринбурга по Кольцовскому тракту, мужчина потерял управление и выскочил на встречную полосу, столкнувшись со встречной машиной «УАЗ». Пассажиры иномарки — женщины в возрасте 28 лет и 63 года, а также 52-летний водитель отечественного внедорожника и его 56-летняя попутчица, все отправлены в медучреждение с травмами, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Водитель Bentley пояснил, что повез родственников на далекое расстояние, сев за управление, как самый опытный шофер. Передвигался со скоростью 40 км/ч. Оба водителя оказались трезвы. В отношении «лишенца» составлены документы по статье 12.27 КоАП, а машина отправлена на спецстоянку.
На месте аварии инспекторы зафиксировали неудовлетворительные дорожные условия. В адрес «Управления автомобильных дорог» направлено требование по приведению дорожного полотна в должное состояние.
Ранее в Госавтоинспекции озвучили рекомендации для автомобилистов по управлению машинами в условиях снегопадов.