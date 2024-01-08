Был лишен прав за пьяную езду: подробности ДТП с Bentley в Екатеринбурге

При движении из Екатеринбурга по Кольцовскому тракту, мужчина потерял управление и выскочил на встречную полосу, столкнувшись со встречной машиной «УАЗ». Пассажиры иномарки — женщины в возрасте 28 лет и 63 года, а также 52-летний водитель отечественного внедорожника и его 56-летняя попутчица, все отправлены в медучреждение с травмами, сообщает ГИБДД Свердловской области.