До 7 лет за побои: по факту избиения жительницы Североуральска начато следствие

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
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Updated Сегодня, 18:34
Со слов пострадавшей, это был директор одного из коммунальных предприятий города в компании со своим сыном. После избиения женщина зафиксировала побои в больнице и обратилась в полицию.
В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Позднее к вопросу подключились в Госдуме РФ — разобраться в конфликте в своем telegram-канале призвал депутат Александр Хинштейн.
Следователи опросили свидетелей и саму потерпевшую. По версии следствия к преступлению причастны двое местных жителей — отец и сын. Наказанием по данному деянию предусмотрено 7 лет лишения свободы.
Ранее в Екатеринбурге к месту возгорания не смогла приехать пожарная машина из-за снежных куч.