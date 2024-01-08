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Избившим женщину в Североуральске грозит 7 лет тюрьмы

До 7 лет за побои: по факту избиения жительницы Североуральска начато следствие

8 января 2024, 18:34
Фото: 1MI

Избившим женщину в Североуральске грозит 7 лет тюрьмы

После избиения женщины за опубликованные фото неубранного снега в Североуральска, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин.

Со слов пострадавшей, это был директор одного из коммунальных предприятий города в компании со своим сыном. После избиения женщина зафиксировала побои в больнице и обратилась в полицию.

В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Позднее к вопросу подключились в Госдуме РФ — разобраться в конфликте в своем telegram-канале призвал депутат Александр Хинштейн.

Следователи опросили свидетелей и саму потерпевшую. По версии следствия к преступлению причастны двое местных жителей — отец и сын. Наказанием по данному деянию предусмотрено 7 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге к месту возгорания не смогла приехать пожарная машина из-за снежных куч.

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