ДТП с пострадавшими детьми по вине пьяного водителя на контроле Режевской прокуратуры

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Столкновение двух автомобилей — «Нивы Шевроле» и Ford Mondeo случилось на 57-м километре трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель отечественного внедорожника управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал результат 0,920 мг/л.
Попутчица нетрезвого водителя погибла на месте. В пострадавшей от действий нарушителя иномарке находились пятеро детей возрастом от 2 до 17 лет и трое взрослых, все они получили различные травмы и были отправлены в больницу. Проверка, инициированная Госавтоинспекцией, взята на контроль, сообщили в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге произошли две аварии с участием нескольких автомашин. Виновник одной из них скрылся, полиция ведет его розыск.