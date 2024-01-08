ДТП с пострадавшими детьми по вине пьяного водителя на контроле Режевской прокуратуры

Попутчица нетрезвого водителя погибла на месте. В пострадавшей от действий нарушителя иномарке находились пятеро детей возрастом от 2 до 17 лет и трое взрослых, все они получили различные травмы и были отправлены в больницу. Проверка, инициированная Госавтоинспекцией, взята на контроль, сообщили в ведомстве.