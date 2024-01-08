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Расследование ДТП с пятью детьми взято на контроль прокуратурой на Урале

ДТП с пострадавшими детьми по вине пьяного водителя на контроле Режевской прокуратуры

8 января 2024, 10:21
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Расследование ДТП с пятью детьми взято на контроль прокуратурой на Урале

Проверка обстоятельств ДТП с одной погибшей и пятью пострадавшими детьми по вине пьяного водителя взята на контроль Режевской районной прокуратурой Свердловской области.

Столкновение двух автомобилей — «Нивы Шевроле» и Ford Mondeo случилось на 57-м километре трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель отечественного внедорожника управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал результат 0,920 мг/л.

Попутчица нетрезвого водителя погибла на месте. В пострадавшей от действий нарушителя иномарке находились пятеро детей возрастом от 2 до 17 лет и трое взрослых, все они получили различные травмы и были отправлены в больницу. Проверка, инициированная Госавтоинспекцией, взята на контроль, сообщили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге произошли две аварии с участием нескольких автомашин. Виновник одной из них скрылся, полиция ведет его розыск.

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