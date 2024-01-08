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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Расписание поездов изменили после ЧП на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом

Движение поездов ограничено после взрыва на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом

8 января 2024, 13:59
Фото: tagilcity.ru

Расписание поездов изменили после ЧП на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом

Из-за ЧП со взрывом на ж/д путях на станции «Сан-Донато», которая находится под Нижним Тагилом, пришлось скорректировать движение поездов.

С 16:50 было ограничено движение сразу нескольких составов. Об этом сообщили в свердловской железной дороге.

Также здесь предупредили о задержке некоторых электричек: №7075 Екатеринбург — Бокситы, №7076 Нижний Тагил — Екатеринбург, №6865 Нижний Тагил — Серов, №6885 Нижний Тагил — Качканар, №6827 Нижний Тагил — Азиатская, №6466 Нижний Тагил — Екатеринбург, №6834 Чусовская — Нижний Тагил.

Отмечается, что сверить расписание можно, зайдя на сайт или в приложение РЖД.

Напомним, что ранее жители сообщили о том, что находятся в поезде на станции «Сан-Донато». У них нет света и тепла.

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