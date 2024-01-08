Движение поездов ограничено после взрыва на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
С 16:50 было ограничено движение сразу нескольких составов. Об этом сообщили в свердловской железной дороге.
Также здесь предупредили о задержке некоторых электричек: №7075 Екатеринбург — Бокситы, №7076 Нижний Тагил — Екатеринбург, №6865 Нижний Тагил — Серов, №6885 Нижний Тагил — Качканар, №6827 Нижний Тагил — Азиатская, №6466 Нижний Тагил — Екатеринбург, №6834 Чусовская — Нижний Тагил.
Отмечается, что сверить расписание можно, зайдя на сайт или в приложение РЖД.
Напомним, что ранее жители сообщили о том, что находятся в поезде на станции «Сан-Донато». У них нет света и тепла.