Есть снимки голых мальчиков: свердловский детдом проверят на педофилию

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Глава тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая сказала, что имеет доказательства того, что в Заводоуспенском детском доме было совершено насилие над детьми. Обращение размещено в группе фонда в соцсетях.
По данным Елены, в первый день 2024 года в ее распоряжении оказались снимки интимного характера — это обнаженка мальчиков-сирот и сотрудников учреждения. Также, как утверждает женщина, в ее распоряжении есть и интимные переписки между ними.
За 10 лет работы с сиротами я впервые столкнулась с возмутительным безразличием и халатным отношением сотрудников СК Свердловской области. Я говорю о наплевательском отношении к сиротам Заводоуспенского детского дома, — говорит в видеообращении Елена.
Также Елена в своем обращении попросила Бастрыкина отправить следователей из Москвы на проверку этих данных. В свою очередь, глава СК потребовал доложить о результатах расследования дела, а также предоставить и. о. главы СК по Свердловской области Анатолию Надбитову второй доклад о ходе расследования.
По словам Елены Веселой, это уже третий скандал в данном детском доме. Все прошлые также были связаны с педофилией. Также, по ее словам, подозреваемого уже поймали. Ему скоро изберут меру пресечения.
Ранее Елена уже рассказывала о том, что у нее есть подверждения того, что сотрудник общается на интимные темы с несовершеннолетними воспитанниками в переписках. По ее словам, это уже третий случай педофилии в этом учреждении.