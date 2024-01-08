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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

На педофилию в свердловском детдоме пожаловались Бастрыкину

Есть снимки голых мальчиков: свердловский детдом проверят на педофилию

8 января 2024, 11:31
Фото: Midjourney

На педофилию в свердловском детдоме пожаловались Бастрыкину

Жительница Тюмени пожаловалась главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину на педофилию в детдоме, расположенном в Свердловской области.

Глава тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая сказала, что имеет доказательства того, что в Заводоуспенском детском доме было совершено насилие над детьми. Обращение размещено в группе фонда в соцсетях.

По данным Елены, в первый день 2024 года в ее распоряжении оказались снимки интимного характера — это обнаженка мальчиков-сирот и сотрудников учреждения. Также, как утверждает женщина, в ее распоряжении есть и интимные переписки между ними.

За 10 лет работы с сиротами я впервые столкнулась с возмутительным безразличием и халатным отношением сотрудников СК Свердловской области. Я говорю о наплевательском отношении к сиротам Заводоуспенского детского дома, — говорит в видеообращении Елена.

Также Елена в своем обращении попросила Бастрыкина отправить следователей из Москвы на проверку этих данных. В свою очередь, глава СК потребовал доложить о результатах расследования дела, а также предоставить и. о. главы СК по Свердловской области Анатолию Надбитову второй доклад о ходе расследования.

По словам Елены Веселой, это уже третий скандал в данном детском доме. Все прошлые также были связаны с педофилией. Также, по ее словам, подозреваемого уже поймали. Ему скоро изберут меру пресечения.

Ранее Елена уже рассказывала о том, что у нее есть подверждения того, что сотрудник общается на интимные темы с несовершеннолетними воспитанниками в переписках. По ее словам, это уже третий случай педофилии в этом учреждении.

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#Криминал#Детский дом#Тюмень#Педофилия#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Дарья Сорокина#Мальчики#Анатолий Надбитов
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