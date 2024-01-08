Морозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Порывы ветра будут достигать 17 метров, а температура останется на отметке -29 градусов, сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
При этом в дневной период в регионе возможно незначительное повышение до -18 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет до -21 градуса. Также ожидаются порывистый ветер и снегопад.
Напомним, 7 января 2024 года в Свердловской области местами потеплело до -10 градусов. Также было облачно и падал небольшой снег.