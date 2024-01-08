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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Похолодание до -29 снова придет в Свердловскую область

Морозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область

8 января 2024, 08:15
Фото: Midjourney

Похолодание до -29 снова придет в Свердловскую область

В Свердловскую область придет сильный ветер, а также понижение температуры. Такая погода прогнозируется 8 января 2024 года.

Порывы ветра будут достигать 17 метров, а температура останется на отметке -29 градусов, сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

При этом в дневной период в регионе возможно незначительное повышение до -18 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет до -21 градуса. Также ожидаются порывистый ветер и снегопад.

Напомним, 7 января 2024 года в Свердловской области местами потеплело до -10 градусов. Также было облачно и падал небольшой снег.

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