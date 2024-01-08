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Отец совершил насилие над своей дочерью в Екатеринбурге

Мужчина изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге

8 января 2024, 08:56
Фото: Midjourney

Отец совершил насилие над своей дочерью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученица первого класса подверглась сексуальному насилию со стороны отца. Происшествие случилось 5 января 2024 года.

Пострадавшая девочка живет в районе ЖБИ. После совершенного изнасилования мужчина сбежал, и теперь его местонахождение неизвестно, пишет «КП-Екатеринбург».

Екатеринбуржца ищут сотрудники полиции. Подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним, 9 декабря 2023 года в Екатеринбурге местный житель совершил насилие над 13-летней племянницей. Происшествие случилось в праздник родственницы школьницы. Пострадавшая вскоре рассказала об этом отцу.

Горожанина задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

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