Мужчина изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:56
Пострадавшая девочка живет в районе ЖБИ. После совершенного изнасилования мужчина сбежал, и теперь его местонахождение неизвестно, пишет «КП-Екатеринбург».
Екатеринбуржца ищут сотрудники полиции. Подробности происшествия пока не сообщаются.
Напомним, 9 декабря 2023 года в Екатеринбурге местный житель совершил насилие над 13-летней племянницей. Происшествие случилось в праздник родственницы школьницы. Пострадавшая вскоре рассказала об этом отцу.
Горожанина задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.