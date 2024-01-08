Мужчины вытащили ребенка из-подо льда в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
ЧП случилось около пешеходного моста. Из воды мальчика доставали случайные прохожие. О случившемся они рассказали в домовом чате, сообщает Ура.ру.
По словам спасителей ребенка, это произошло около катка в Преображенском парке. Рядом находилась его мать, однако одна вытащить сына она не могла.
Женщина пояснила, что пока она отвлеклась на телефон, сын вышел на лед и лед под ним треснул.
Ранее другой ребенок провалился под лед в Краснотурьинске. Спас его отец.