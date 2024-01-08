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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Ребенок провалился под лед в Екатеринбурге

Мужчины вытащили ребенка из-подо льда в Екатеринбурге

8 января 2024, 14:43
Фото: 1MI

Ребенок провалился под лед в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ребенок провалился под лед. Это произошло в Академическом районе. Мальчик провалился под лед на реке Патрушихе.

ЧП случилось около пешеходного моста. Из воды мальчика доставали случайные прохожие. О случившемся они рассказали в домовом чате, сообщает Ура.ру.

По словам спасителей ребенка, это произошло около катка в Преображенском парке. Рядом находилась его мать, однако одна вытащить сына она не могла.

Женщина пояснила, что пока она отвлеклась на телефон, сын вышел на лед и лед под ним треснул.

Ранее другой ребенок провалился под лед в Краснотурьинске. Спас его отец.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Мать#Лед#Мальчик#Прохожие#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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