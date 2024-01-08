На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
По официальным данным от ведомств на момент публикации, днем 8 января вблизи станции Сан-Донато произошел хлопок. Состав с цистернами был остановлен на станции Сан-Донато в нескольких сотнях метров от терминала «Газпром нефть». Официальных комментариев с подтверждением количества обнаруженных устройств пока нет.
На одной из цистерн, изображенных на фото от источника редакции, указано: «ООО „Газпромтранс“. Приписан ст. Аксарайская-2». Согласно открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороги Астраханского отделения. Указанное юрлицо с почти 14 млрд уставного капитала принадлежит ПАО «Газпром».