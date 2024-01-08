tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Фото устройств на цистернах появилось с места ЧП на ж/д-станции в Нижнем Тагиле

На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле

8 января 2024, 17:11
Фото: tagilcity.ru

Фото устройств на цистернах появилось с места ЧП на ж/д-станции в Нижнем Тагиле

Фото устройств, закрепленных на цистернах железнодорожного состава, который остановили в Нижнем Тагиле 8 января, появилось в распоряжении редакции. По данным источника TagilCity.ru, который на анонимной основе предоставил информацию редакции, устройств было несколько (на фото ниже).

По официальным данным от ведомств на момент публикации, днем 8 января вблизи станции Сан-Донато произошел хлопок. Состав с цистернами был остановлен на станции Сан-Донато в нескольких сотнях метров от терминала «Газпром нефть». Официальных комментариев с подтверждением количества обнаруженных устройств пока нет.

На одной из цистерн, изображенных на фото от источника редакции, указано: «ООО „Газпромтранс“. Приписан ст. Аксарайская-2». Согласно открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороги Астраханского отделения. Указанное юрлицо с почти 14 млрд уставного капитала принадлежит ПАО «Газпром».

Фото: tagilcity.ru
Читайте также:
Следователи исследуют место взрыва под Нижним ТагиломПоследствия «хлопка» устраняют на станции «Сан-Донато»«Хлопок» на ж/д путях в Нижнем Тагиле прокомментировали в транспортной прокуратуре
#Происшествия#Нижний Тагил#Александра Логинова#Поезд#Газпром#Сан-донато#Железная дорога#Взрывное устройство#Екатеринбург#Цистерна#Взрыв на Сан-Донато в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 12:19
Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям
Сегодня, 15:33