На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле

Фото устройств на цистернах появилось с места ЧП на ж/д-станции в Нижнем Тагиле

Фото устройств, закрепленных на цистернах железнодорожного состава, который остановили в Нижнем Тагиле 8 января, появилось в распоряжении редакции. По данным источника TagilCity.ru, который на анонимной основе предоставил информацию редакции, устройств было несколько (на фото ниже).