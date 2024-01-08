Не хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Известно, что молодой человек сделал некоторые противоречащие закону заявления, а также срезал нашивки с мертвых российских солдат. Обо всем этом он рассказал в личном блоге.
В результате «Русская община ZoV» нашла блогера. Его зовут Артем. Дверь в квартиру гостям он не хотел открывать. Тогда на место были вызваны силовики. Они, как утверждают общественники, обезвредили блогера.
На зоне ему будут очень рады. Он изолирован от общества и ждет решения суда, — написали общественники.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ. Сумма штрафа — 30 тысяч рублей.