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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Екатеринбурге задержан блогер за хайп и глумления над солдатами

Не хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер

8 января 2024, 15:06
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан блогер за хайп и глумления над солдатами

В Свердловской области был задержан блогер, который «глумился и хайповал» на смерти военных на Украине.

Известно, что молодой человек сделал некоторые противоречащие закону заявления, а также срезал нашивки с мертвых российских солдат. Обо всем этом он рассказал в личном блоге.

В результате «Русская община ZoV» нашла блогера. Его зовут Артем. Дверь в квартиру гостям он не хотел открывать. Тогда на место были вызваны силовики. Они, как утверждают общественники, обезвредили блогера.

На зоне ему будут очень рады. Он изолирован от общества и ждет решения суда, — написали общественники.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ. Сумма штрафа — 30 тысяч рублей.

Житель Нижнего Тагила получил штраф за дискредитацию ВС РФ. Он писал комментарии
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#Свердловская область#Суд#Закон#Криминал#Блогер#Общественники#Силовики#Солдаты#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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