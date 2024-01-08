Обратно отправлен поезд, застрявший без света на станции «Сан-Донато»

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Ранее жители сообщали о том, что они несколько часов провели в Ласточке без света. ЧП произошло 8 января. Движение ряда других поездов из-за произошедшего также было изменено.
Никаких разрушений, сходов с рельс и других происшествий в ходе взрыва не зафиксировано. Жертв нет. На месте работали спецслужбы.
Само железнодорожное полотно получило незначительные повреждения. Тем не менее были изменены движения некоторых поездов.
Ранее тагильчане рассказали, что провели в темных и неотапливаемых вагонах несколько часов, прежде чем поезд тронулся. Теперь же было решено, что поезд не поедет в Качканар, а вернется в Нижний Тагил.