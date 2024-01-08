tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

После взрыва поезд Нижний Тагил-Качканар отправили обратно

Обратно отправлен поезд, застрявший без света на станции «Сан-Донато»

8 января 2024, 16:20
Фото: Midjourney

После взрыва поезд Нижний Тагил-Качканар отправили обратно

Поезд, следовавший из Нижнего Тагила в Качканар, отправлен по обратному маршруту. Решение было принято после взрыва на ж/д путях.

Ранее жители сообщали о том, что они несколько часов провели в Ласточке без света. ЧП произошло 8 января. Движение ряда других поездов из-за произошедшего также было изменено.

Никаких разрушений, сходов с рельс и других происшествий в ходе взрыва не зафиксировано. Жертв нет. На месте работали спецслужбы.

Само железнодорожное полотно получило незначительные повреждения. Тем не менее были изменены движения некоторых поездов.

Ранее тагильчане рассказали, что провели в темных и неотапливаемых вагонах несколько часов, прежде чем поезд тронулся. Теперь же было решено, что поезд не поедет в Качканар, а вернется в Нижний Тагил.

Почти на три часа были задержаны электрички из-за взрыва под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Движение поездов ограничено после взрыва на станции «Сан-Донато» под Нижним ТагиломВсе спецслужбы Нижнего Тагила собрались в районе взрыва на Сан-ДонатоВ Нижнем Тагиле на станции «Сан-Донато» случился взрыв
#Нижний Тагил#Взрыв#Спецслужбы#Поезд#ЧП#Качканар#Ласточка#Свет#Екатеринбург#Ж/д пути#Дарья Сорокина#Взрыв на Сан-Донато в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Сегодня, 17:11
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 12:19
Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям
Сегодня, 15:33