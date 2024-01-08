«Пахнет дымом»: посетителей ТЦ в Екатеринбурге попросили покинуть здание

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Очевидцы рассказали, что на месте пахнет дымом, сообщается в Telegram-канале «Злой Екб».
Весь ТЦ закрывают. Приехала пожарная машина. Проблемы в «Шампур и Ко», — сообщают очевидцы.
Также екатеринбуржцы сообщают, что было проведено две эвакуации. А в самом торговом центре включилась система дымоудаления.
Судя по видео с мест событий, когда прозвучала пожарная тревога, не все посетители ТЦ оперативно на нее отреагировали. Кто-то продолжил в спокойном темпе идти по территориям торгового центра, «сидеть в телефоне» и так далее.
Ранее сообщалось, что на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом произошел взрыв.