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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В ТЦ Екатеринбурга сработала пожарная сигнализация

«Пахнет дымом»: посетителей ТЦ в Екатеринбурге попросили покинуть здание

8 января 2024, 16:07
Фото: 1MI

В ТЦ Екатеринбурга сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в ТЦ «Омега» в Екатеринбурге. Всех посетителей попросили выйти.

Очевидцы рассказали, что на месте пахнет дымом, сообщается в Telegram-канале «Злой Екб».

Весь ТЦ закрывают. Приехала пожарная машина. Проблемы в «Шампур и Ко», — сообщают очевидцы.
Фото: "Злой Екатеринбург"

Также екатеринбуржцы сообщают, что было проведено две эвакуации. А в самом торговом центре включилась система дымоудаления.

Судя по видео с мест событий, когда прозвучала пожарная тревога, не все посетители ТЦ оперативно на нее отреагировали. Кто-то продолжил в спокойном темпе идти по территориям торгового центра, «сидеть в телефоне» и так далее.

Ранее сообщалось, что на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом произошел взрыв.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#ТЦ#18+#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Дарья Сорокина
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