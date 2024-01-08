Пассажирка погибла и пятеро детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Пьяный водитель иномарки Chevrolet врезался в Ford Mondeo на автодороге Екатеринбург — Алапаевск. Один человек скончался, семеро пострадали, пятеро из них — дети. ДТП произошло 8 января 2024 года.