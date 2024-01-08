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Updated Сегодня, 08:20

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Пассажирка погибла и пятеро детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

8 января 2024, 08:20
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Пьяный водитель иномарки Chevrolet врезался в Ford Mondeo на автодороге Екатеринбург — Алапаевск. Один человек скончался, семеро пострадали, пятеро из них — дети. ДТП произошло 8 января 2024 года.

Водитель Chevrolet в какой-то момент столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате аварии скончалась женщина, которая ехала в Chevrolet, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Также дети и два взрослых человека, ехавшие в иномарке Ford, получили травмы. Врачи оказывают пострадавшим квалифицированную помощь.

По факту происшествия проводится проверка сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что в момент аварии водитель был пьян.

Напомним, в Екатеринбурге водитель Bentley врезался в автомобиль УАЗ. Четверо человек пострадали.

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