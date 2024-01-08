Пассажирка погибла и пятеро детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Водитель Chevrolet в какой-то момент столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате аварии скончалась женщина, которая ехала в Chevrolet, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Также дети и два взрослых человека, ехавшие в иномарке Ford, получили травмы. Врачи оказывают пострадавшим квалифицированную помощь.
По факту происшествия проводится проверка сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что в момент аварии водитель был пьян.
Напомним, в Екатеринбурге водитель Bentley врезался в автомобиль УАЗ. Четверо человек пострадали.