Пенсионерке в Нижнем Тагиле удалили опухоль мозга и вернули способность говорить

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Из-за опухоли в области речевого центра коры головного мозга у женщины было нарушение речи. После того, как ее привезли в больницу, пациентку отправили на экстренную операцию, которая длилась три с половиной часа, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
С помощью нейромикроскопа врачи удалили опухоль. На второй день после проведенной операции женщина уже смогла говорить по слогам. Реабилитационный период прошел без осложнений. Спустя две недели пациентка была выписана домой.
Напомним, в декабре 2023 года в онкологическом центре Свердловской области появились новые операционные залы.