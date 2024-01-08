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Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Врачи в Нижнем Тагиле успешно удалили у пациентки опухоль головного мозга

Пенсионерке в Нижнем Тагиле удалили опухоль мозга и вернули способность говорить

8 января 2024, 10:34
Фото: Midjourney

Врачи в Нижнем Тагиле успешно удалили у пациентки опухоль головного мозга

В Нижнем Тагиле сотрудники больницы №1 успешно провели экстренную операцию 78-летней женщине.

Из-за опухоли в области речевого центра коры головного мозга у женщины было нарушение речи. После того, как ее привезли в больницу, пациентку отправили на экстренную операцию, которая длилась три с половиной часа, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

С помощью нейромикроскопа врачи удалили опухоль. На второй день после проведенной операции женщина уже смогла говорить по слогам. Реабилитационный период прошел без осложнений. Спустя две недели пациентка была выписана домой.

Напомним, в декабре 2023 года в онкологическом центре Свердловской области появились новые операционные залы.

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