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Updated Сегодня, 16:23

Жительницу Североуральска побили из-за жалоб на работу ЖКХ

По факту избиения женщины в Североуральске возбуждено уголовное дело

8 января 2024, 16:23
Фото: 1MI

Жительницу Североуральска побили из-за жалоб на работу ЖКХ

Уголовное дело по статье «хулиганство» возбудили после обращения в полицию жительницы Североуральска.

Ранее сообщалось, женщина выбрала оригинальный способ для подачи жалобы на работу ЖКХ. Она воткнула в сугробы возле дома таблички с обращениями в адрес глав муниципалитета и коммунальной службы. После этого с ней на связь вышли представители ЖКХ и кучи вывезли. А 7 января к ней пришли двое мужчин и заставили извиняться за устроенную акцию, а после нанесли побои. Пострадавшая утверждает, что это был руководитель коммунального предприятия со своим сыном, сообщает прокуратура Свердловской области.

Гражданка обратилась в медицинское учреждение, где засвидетельствовала травмы. По данному факту заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Расследование находится на контроле у городской прокуратуры.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД, чтобы заставить коммунальщиков вывозить снег с улиц, вооружились линейками и рулетками.

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