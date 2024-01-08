По факту избиения женщины в Североуральске возбуждено уголовное дело

Ранее сообщалось, женщина выбрала оригинальный способ для подачи жалобы на работу ЖКХ. Она воткнула в сугробы возле дома таблички с обращениями в адрес глав муниципалитета и коммунальной службы. После этого с ней на связь вышли представители ЖКХ и кучи вывезли. А 7 января к ней пришли двое мужчин и заставили извиняться за устроенную акцию, а после нанесли побои. Пострадавшая утверждает, что это был руководитель коммунального предприятия со своим сыном, сообщает прокуратура Свердловской области.