Почти на три часа были задержаны электрички из-за взрыва под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Отмечается, что максимальная задержка поездов составила 2 часа 50 минут, сообщили в пресс-службу СвЖД. Полностью движение на станции было восстановлено в 19:57 по уральскому времени.
Ранее сообщалось, что на ближайшем к месту ЧП выезде из Нижнего Тагила полицейские проверяли документы у всех водителей и некоторых пассажиров. Некоторые документы они фотографировали.
Также ранее пассажиры поезда сообщали, что они сидят в холодных и темных вагонах на станции «Сан-Донато». А в РЖД сообщили о некоторых изменениях в движении поездов.