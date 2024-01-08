tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Движение поездов восстановлено после взрыва под Нижним Тагилом

Почти на три часа были задержаны электрички из-за взрыва под Нижним Тагилом

8 января 2024, 15:47
Фото: Midjourney

Движение поездов восстановлено после взрыва под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом восстановлено движение поездов. Ранее электрички задержались из-за взрыва на станции «Сан-Донато», который прогремел на ж/д путях днем 8 января.

Отмечается, что максимальная задержка поездов составила 2 часа 50 минут, сообщили в пресс-службу СвЖД. Полностью движение на станции было восстановлено в 19:57 по уральскому времени.

Ранее сообщалось, что на ближайшем к месту ЧП выезде из Нижнего Тагила полицейские проверяли документы у всех водителей и некоторых пассажиров. Некоторые документы они фотографировали.

Также ранее пассажиры поезда сообщали, что они сидят в холодных и темных вагонах на станции «Сан-Донато». А в РЖД сообщили о некоторых изменениях в движении поездов.

Движение поездов ограничено после взрыва на станции «Сан-Донато» под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Все спецслужбы Нижнего Тагила собрались в районе взрыва на Сан-ДонатоВ Нижнем Тагиле на станции «Сан-Донато» случился взрывПоследствия «хлопка» устраняют на станции «Сан-Донато»
#Происшествия#Нижний Тагил#Взрыв#Пассажиры#Поезда#Сан-донато#Движение#Екатеринбург#Ж/д пути#Дарья Сорокина#Взрыв на Сан-Донато в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Сегодня, 17:11
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 12:19
Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям
Сегодня, 15:33