Последствия «хлопка» устраняют на станции «Сан-Донато»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По их данным, взрыв прогремел примерно в 16:30 по уральскому времени. Спецслужбы сообщили, что после хлопка на место съезались представители оперативных служб.
Сейчас они устраняют последствия ЧП. Отмечается, что в результате взрыва схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна тоже.
В эти минуты проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.
Ранее сообщалось, что жители сидят в ласточке на станции «Сан Донато» без света и в холодных вагонах. Остановка произошла после взрыва.