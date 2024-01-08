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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

После взрыва на станции «Сан-Донато» к ж/д путям съехались спецслужбы

Последствия «хлопка» устраняют на станции «Сан-Донато»

8 января 2024, 13:51
Фото: tagilcity.ru

После взрыва на станции «Сан-Донато» к ж/д путям съехались спецслужбы

Под Нижним Тагилом на ж/д станции «Сант-Донато» спецслужбы устраняют последствия взрыва, который произошел 8 января.

По их данным, взрыв прогремел примерно в 16:30 по уральскому времени. Спецслужбы сообщили, что после хлопка на место съезались представители оперативных служб.

Сейчас они устраняют последствия ЧП. Отмечается, что в результате взрыва схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна тоже.

В эти минуты проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

Ранее сообщалось, что жители сидят в ласточке на станции «Сан Донато» без света и в холодных вагонах. Остановка произошла после взрыва.

В Нижнем Тагиле на станции «Сан-Донато» случился взрыв
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