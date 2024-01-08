Пробка образовалась в Нижнем Тагиле из-за взрыва на ж/д путях

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
По словам очевидцев, на выезде и города дежурят сотрудники ДПС. Они ходят по дороге в шлемах, останавливают все машины и проверяют в водителей документы. Из-за этого и образовался затор. Об этом сообщается в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ | ДПС | КАМЕРЫ».
При въезде в Тагил со стороны Серова на светофоре останавливают и проверяют каждую машину. С автоматами ходят. В городе серьезный кипишь. Уже все дороги перекрыты из-за ЧП, — пишут тагильчане.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ ходят по дороге с оружием. Документы некоторых водителей они фотографируют. Также документы просят предоставить и некоторых пассажиров.