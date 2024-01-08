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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

На выезде из Нижнего Тагила образовалась пробка

Пробка образовалась в Нижнем Тагиле из-за взрыва на ж/д путях

8 января 2024, 16:45
Фото: tagilcity.ru

На выезде из Нижнего Тагила образовалась пробка

Свердловчане, которые сейчас едут из Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, встали в пробку. Она образовалась после взрыва на ж/д путях прогремевшего днем 8 января.

По словам очевидцев, на выезде и города дежурят сотрудники ДПС. Они ходят по дороге в шлемах, останавливают все машины и проверяют в водителей документы. Из-за этого и образовался затор. Об этом сообщается в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ | ДПС | КАМЕРЫ».

При въезде в Тагил со стороны Серова на светофоре останавливают и проверяют каждую машину. С автоматами ходят. В городе серьезный кипишь. Уже все дороги перекрыты из-за ЧП, — пишут тагильчане.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ ходят по дороге с оружием. Документы некоторых водителей они фотографируют. Также документы просят предоставить и некоторых пассажиров.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#ГАИ#Взрыв#Пробка#Машины#ДПС#Екатеринбург#Затор#Дарья Сорокина#Взрыв на Сан-Донато в Нижнем Тагиле
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