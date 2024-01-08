Пробка образовалась в Нижнем Тагиле из-за взрыва на ж/д путях

По словам очевидцев, на выезде и города дежурят сотрудники ДПС. Они ходят по дороге в шлемах, останавливают все машины и проверяют в водителей документы. Из-за этого и образовался затор. Об этом сообщается в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ | ДПС | КАМЕРЫ».