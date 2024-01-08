tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Четыре человека пострадали в аварии под Березовским

Ребенок и трое взрослых получили травмы в ДТП под Березовским

8 января 2024, 12:01
Фото: ГИБДД Свердловской области

Четыре человека пострадали в аварии под Березовским

На трассе под Березовским произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Авария случилась в дневное время 8 января на 15 км ЕКАД.

Известно, что водитель автомобиля Renault ехал в сторону города Березовского. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем этой же марки. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

В результате травмировалась пятилетняя девочка из машины, ехавшей по своей полосе, а также водитель и два пассажира автомобиля, который выехал на встречку. Медики оказывают им помощь.

Отмечается, что пятилетняя девочка перевозилась в детском кресле. Благодаря этому она не получила тяжелых травм. Проводится проверка. Движение на дороге происходит в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, а еще пятеро детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск.

ДТП с пострадавшими детьми по вине пьяного водителя на контроле Режевской прокуратуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Скрылся с места: ГИБДД уточнила обстоятельства двух ДТП в Екатеринбурге возле РамадыПассажирка погибла и пятеро детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — АлапаевскБыл лишен прав за пьяную езду: подробности ДТП с Bentley в Екатеринбурге
#Происшествия#Дети#ДТП#ГИБДД#Пассажиры#Травмы#18+#Екатеринбург#Встречка#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Вчера, 05:49
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
6 января, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
6 января, 04:00