Ребенок и трое взрослых получили травмы в ДТП под Березовским

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Известно, что водитель автомобиля Renault ехал в сторону города Березовского. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем этой же марки. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.
В результате травмировалась пятилетняя девочка из машины, ехавшей по своей полосе, а также водитель и два пассажира автомобиля, который выехал на встречку. Медики оказывают им помощь.
Отмечается, что пятилетняя девочка перевозилась в детском кресле. Благодаря этому она не получила тяжелых травм. Проводится проверка. Движение на дороге происходит в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, а еще пятеро детей пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск.