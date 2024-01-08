Сидели на коленях: в ГИБДД назвали причину травмирования дошкольников в ДТП под Режом

Второй участник аварии, житель Алапаевска накануне поездки употреблял алкоголь. Результат проведенного на месте теста показал 0,920 мг/л. Он отстранен от управления. Мужчина пояснил, что у впереди едущего автомобиля неожиданно загорелись стоп-огни. При торможении «Ниву» вынесло на встречку, где она столкнулась с иномаркой.