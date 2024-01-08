tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:27

Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

На Урале в ДТП с погибшей пострадали дети из-за нарушения правил перевозки

Сидели на коленях: в ГИБДД назвали причину травмирования дошкольников в ДТП под Режом

8 января 2024, 19:27
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На Урале в ДТП с погибшей пострадали дети из-за нарушения правил перевозки

Водитель из Екатеринбурга, желая сэкономить на дальней поездке до горячих источников в Туринске, пренебрег безопасностью собственных детей, усадил двух младших на колени к старшим.

При этом все пятеро находились на заднем сидении без удерживающих кресел. Таким образом, в салоне автомобиля Ford Mondeo был допущен «перегруз».

Второй участник аварии, житель Алапаевска накануне поездки употреблял алкоголь. Результат проведенного на месте теста показал 0,920 мг/л. Он отстранен от управления. Мужчина пояснил, что у впереди едущего автомобиля неожиданно загорелись стоп-огни. При торможении «Ниву» вынесло на встречку, где она столкнулась с иномаркой.

В итоге в аварии погибла супруга второго водителя. А пассажиры первой госпитализированы. За указанное правонарушение виновнику грозит срок заключения от 5 до 12 лет. Поврежденный автомобиль помещен на спецстоянку. Отец семейства оштрафован по трем протоколам на общую сумму 4,5 тысячи рублей.

Ранее в Екатеринбурге лишенный прав водитель Bentley сел за руль и спровоцировал аварию.

Спасли ремни безопасности: машина с тремя детьми угодила в ДТП в Нижней Туре
Узнать подробнее
Читайте также:
В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетельСледователи исследуют место взрыва под Нижним ТагиломНе хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер
#Происшествия#Транспорт#Александра Логинова#Проверка#Дети#ДТП#Смерть#ГИБДД#ЧП#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Сегодня, 17:11
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 12:19
Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям
Сегодня, 15:33