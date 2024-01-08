Сидели на коленях: в ГИБДД назвали причину травмирования дошкольников в ДТП под Режом

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
При этом все пятеро находились на заднем сидении без удерживающих кресел. Таким образом, в салоне автомобиля Ford Mondeo был допущен «перегруз».
Второй участник аварии, житель Алапаевска накануне поездки употреблял алкоголь. Результат проведенного на месте теста показал 0,920 мг/л. Он отстранен от управления. Мужчина пояснил, что у впереди едущего автомобиля неожиданно загорелись стоп-огни. При торможении «Ниву» вынесло на встречку, где она столкнулась с иномаркой.
В итоге в аварии погибла супруга второго водителя. А пассажиры первой госпитализированы. За указанное правонарушение виновнику грозит срок заключения от 5 до 12 лет. Поврежденный автомобиль помещен на спецстоянку. Отец семейства оштрафован по трем протоколам на общую сумму 4,5 тысячи рублей.
Ранее в Екатеринбурге лишенный прав водитель Bentley сел за руль и спровоцировал аварию.