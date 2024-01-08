Скоростной поезд до Екатеринбурга сломался. Жителей призвали ехать на электричке

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По словам пассажиров, запасной состав в РЖД не выделили. Об этом очевидцы рассказали TagilCity.ru.
Говорят ехать на обычной электричке. Или на следующем скоростном рейсе, но дополнительные вагоны не присоединят, ехать только стоя, — рассказал один из пассажиров.
Напомним, что данный скоростной поезд должен был следовать из Качканара в Екатеринбург. По данным онлайн-табло РЖД, по пути до уральской столицы поезд совершает остановки в Чистых Ключах, в Нижнем Тагиле и на других станциях.
Ранее жители Екатеринбурга жаловались на задержку поезда, следовавшего из Адлера в Нижневартовск. Они рассказали, что три часа стояли в поле под поселком Муслюмово. У некоторых пассажиров закончилась еда и вода, так как они не рассчитывали так много времени провести в поезде.