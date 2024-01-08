Скоростной поезд до Екатеринбурга сломался. Жителей призвали ехать на электричке

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на задержку поезда, следовавшего из Адлера в Нижневартовск. Они рассказали, что три часа стояли в поле под поселком Муслюмово. У некоторых пассажиров закончилась еда и вода, так как они не рассчитывали так много времени провести в поезде.