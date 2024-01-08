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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Электропоезд до Екатеринбурга сломался 8 января

Скоростной поезд до Екатеринбурга сломался. Жителей призвали ехать на электричке

8 января 2024, 12:46
Фото: Midjourney

Электропоезд до Екатеринбурга сломался 8 января

Скоростной поезд рейса 7068, следовавший из Качканара в Екатеринбург, сломался. Это произошло 8 января.

По словам пассажиров, запасной состав в РЖД не выделили. Об этом очевидцы рассказали TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru
Говорят ехать на обычной электричке. Или на следующем скоростном рейсе, но дополнительные вагоны не присоединят, ехать только стоя, — рассказал один из пассажиров.

Напомним, что данный скоростной поезд должен был следовать из Качканара в Екатеринбург. По данным онлайн-табло РЖД, по пути до уральской столицы поезд совершает остановки в Чистых Ключах, в Нижнем Тагиле и на других станциях.

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на задержку поезда, следовавшего из Адлера в Нижневартовск. Они рассказали, что три часа стояли в поле под поселком Муслюмово. У некоторых пассажиров закончилась еда и вода, так как они не рассчитывали так много времени провести в поезде.

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