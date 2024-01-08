tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Массовое ДТП с двумя пострадавшими и пятью машинами произошло в Екатеринбурге

Скрылся с места: ГИБДД уточнила обстоятельства двух ДТП в Екатеринбурге возле Рамады

8 января 2024, 05:16
Фото: ГИБДД Свердловской области

Массовое ДТП с двумя пострадавшими и пятью машинами произошло в Екатеринбурге

Сразу два ДТП — одно за другим произошли на Кольцовском тракте в Екатеринбурге возле озеро Рамада.

Как сообщалось ранее, первое столкновение с иномаркой Nissan спровоцировал водитель автомашины «ГАЗель». Обе машины двигались в одном направлении. После аварии «газелист» покинул место происшествия. Госавтоинспекция проводит розыскные мероприятия.

Во втором происшествии пострадали люди. Установлено, что в стоящее транспортное средство Nissan въехала машина Daewoo Kalos по управлением женщины, а на ее иномарку и на пешехода следом наехала Scania. 62-летний мужчина в момент наезда стоял у металлического ограждения дороги, не планируя переходить дорогу. От удара грузовика Daewoo отбросило на автомашину Nissan, которая в итоге столкнулась с машиной Hyundai, совершавшей движение в третьем ряду дороги. В результате «страйка» пострадала 51-летняя водитель Daewoo Kalos. И женщина, и мужчина отправлены в городскую больницу.

Фото: ГИБДД Свердловской области

По итогам разбирательств водитель грузовика Scania оштрафован за управление машиной без тахографа.

На месте происшествия ГИБДД зафиксировала неудовлетворительные дорожные условия. В адрес Управления автодорог направлено требование по устранению недостатков в содержании дорожного полотна.

Это не первый случай, связанный с выдачей предписания в адрес дорожных служб. Ранее сообщалось о ДТП на Кольцовском тракте с водителем Bentley без прав, дорожные инспектора также выдали рекомендацию на уборку дорожного полотна.

111 пьяных и 102 без прав: итоги пятидневного «Стоп-контроля» в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На 39% увеличилось количество вакансий в Свердловской области в 2023 году130 спортсменов со всей России собрались в Екатеринбурге на «Рождественских стартах»«Горка»: о правилах безопасного поведения напоминают в ГИБДД жителям Нижнего ТагилаЖителя Екатеринбурга избили после падения из окна и занесли обратно в дом
#Происшествия#Транспорт#Александра Логинова#ДТП#ГИБДД#Полиция#Гололед#Пешеход#Дороги#Пострадавшие#Травмы#Екатеринбург#Авария#Массовое#Массовая авария
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Вчера, 05:49
Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле
6 января, 19:29
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
6 января, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
6 января, 04:00