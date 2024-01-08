Скрылся с места: ГИБДД уточнила обстоятельства двух ДТП в Екатеринбурге возле Рамады

Во втором происшествии пострадали люди. Установлено, что в стоящее транспортное средство Nissan въехала машина Daewoo Kalos по управлением женщины, а на ее иномарку и на пешехода следом наехала Scania. 62-летний мужчина в момент наезда стоял у металлического ограждения дороги, не планируя переходить дорогу. От удара грузовика Daewoo отбросило на автомашину Nissan, которая в итоге столкнулась с машиной Hyundai, совершавшей движение в третьем ряду дороги. В результате «страйка» пострадала 51-летняя водитель Daewoo Kalos. И женщина, и мужчина отправлены в городскую больницу.