Скрылся с места: ГИБДД уточнила обстоятельства двух ДТП в Екатеринбурге возле Рамады

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Как сообщалось ранее, первое столкновение с иномаркой Nissan спровоцировал водитель автомашины «ГАЗель». Обе машины двигались в одном направлении. После аварии «газелист» покинул место происшествия. Госавтоинспекция проводит розыскные мероприятия.
Во втором происшествии пострадали люди. Установлено, что в стоящее транспортное средство Nissan въехала машина Daewoo Kalos по управлением женщины, а на ее иномарку и на пешехода следом наехала Scania. 62-летний мужчина в момент наезда стоял у металлического ограждения дороги, не планируя переходить дорогу. От удара грузовика Daewoo отбросило на автомашину Nissan, которая в итоге столкнулась с машиной Hyundai, совершавшей движение в третьем ряду дороги. В результате «страйка» пострадала 51-летняя водитель Daewoo Kalos. И женщина, и мужчина отправлены в городскую больницу.
По итогам разбирательств водитель грузовика Scania оштрафован за управление машиной без тахографа.
На месте происшествия ГИБДД зафиксировала неудовлетворительные дорожные условия. В адрес Управления автодорог направлено требование по устранению недостатков в содержании дорожного полотна.
Это не первый случай, связанный с выдачей предписания в адрес дорожных служб. Ранее сообщалось о ДТП на Кольцовском тракте с водителем Bentley без прав, дорожные инспектора также выдали рекомендацию на уборку дорожного полотна.