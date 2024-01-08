Следователи исследуют место взрыва под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Теперь выясняются все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе ведомства. В результате взрыва никто не пострадал, также не было повреждено ж/д полотно.
Известно, что сработало взрывное устройство, прикрепленное к одной из цистерн. Цистерна и еще одна взрывчатка была найдена охранниками на соседней бочке.
Из-за произошедшего было временно приостановлено движение поездов на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская.