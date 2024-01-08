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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Следователи и криминалисты прибыли на место взрыва под Нижним Тагилом

Следователи исследуют место взрыва под Нижним Тагилом

8 января 2024, 16:37
Фото: tagilcity.ru

Следователи и криминалисты прибыли на место взрыва под Нижним Тагилом

Криминалисты и следователи приехали на место взрыва на ж/д путях под Нижним Тагилом. Это произошло днем на станции «Сан-Донато».

Теперь выясняются все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе ведомства. В результате взрыва никто не пострадал, также не было повреждено ж/д полотно.

Известно, что сработало взрывное устройство, прикрепленное к одной из цистерн. Цистерна и еще одна взрывчатка была найдена охранниками на соседней бочке.

Из-за произошедшего было временно приостановлено движение поездов на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская.

Почти на три часа были задержаны электрички из-за взрыва под Нижним Тагилом
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