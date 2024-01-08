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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Сотрудники ГАИ вышли на дороги Екатеринбурга для борьбы со снегопадом

Сотрудники ГАИ прошлись по Екатеринбургу с линейками

8 января 2024, 11:50
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГАИ вышли на дороги Екатеринбурга для борьбы со снегопадом

В Екатеринбурге представители ГАИ вышли на дороги с линейками. Их цель — заставить коммунальных рабочих вывозить снег с улиц.

Сотрудники ГИБДД обнаружили несколько недостатков в состоянии дорог и тротуаров. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

К примеру, им не понравилось, что проезжая часть в некоторых местах заужена, у остановок и пешеходных переходов наблюдается сильная заснеженность, а на проезжих частях — скользкость. Замечания они высказали в адрес ответственных за содержание улиц лиц.

Напомним, что на протяжении всех новогодних каникул жители Екатеринбурга жаловались на заснеженность улиц. Снежный покров мешал как передвигаться пешком, так и на транспорте. Усугублялась проблема тем, что снегопады не прекращались.

Ранее сообщалось, что пожарные в Екатеринбурге не смогли проехать к горящему дому из-за снежной кучи.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Дороги#Остановки#Тротуары#Новогодние каникулы#Екатеринбург#Проезжая часть#Пешеходные переходы#Дарья Сорокина
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