Сотрудники ГАИ прошлись по Екатеринбургу с линейками

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сотрудники ГИБДД обнаружили несколько недостатков в состоянии дорог и тротуаров. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
К примеру, им не понравилось, что проезжая часть в некоторых местах заужена, у остановок и пешеходных переходов наблюдается сильная заснеженность, а на проезжих частях — скользкость. Замечания они высказали в адрес ответственных за содержание улиц лиц.
Напомним, что на протяжении всех новогодних каникул жители Екатеринбурга жаловались на заснеженность улиц. Снежный покров мешал как передвигаться пешком, так и на транспорте. Усугублялась проблема тем, что снегопады не прекращались.
Ранее сообщалось, что пожарные в Екатеринбурге не смогли проехать к горящему дому из-за снежной кучи.