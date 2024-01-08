Совершавший 4 года насилие над своей дочерью объявлен в розыск в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Факты насилия надо собой подтверждает пострадавшая, уточняя, что домогательства начались четыре года назад. Последний раз сексуальному насилию девочка подверглась 5 января. После этого в отношении свердловчанина Следственным комитетом было заведено уголовное дело, сообщает «КП-Екатеринбург».
Известно, что школьница проживает в районе ЖБИ со своей матерью, так как супруги находятся в разводе. Подозреваемый избежал допроса, скрывшись от следствия. Ему грозит срок лишения свободы до 20 лет.
Ранее сообщалось о рассмотрении апелляционной жалобы 34-летнего свердловчанина, которого обвиняют в насилии над 13-летней племянницей.