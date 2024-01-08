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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Отец-насильник объявлен в розыск а Екатеринбурге

Совершавший 4 года насилие над своей дочерью объявлен в розыск в Екатеринбурге

8 января 2024, 11:55
Фото: Midjourney

Отец-насильник объявлен в розыск а Екатеринбурге

34-летнего жителя Екатеринбурга объявили в розыск по подозрению в совершении насильственных действий над своей 7-летней дочерью.

Факты насилия надо собой подтверждает пострадавшая, уточняя, что домогательства начались четыре года назад. Последний раз сексуальному насилию девочка подверглась 5 января. После этого в отношении свердловчанина Следственным комитетом было заведено уголовное дело, сообщает «КП-Екатеринбург».

Известно, что школьница проживает в районе ЖБИ со своей матерью, так как супруги находятся в разводе. Подозреваемый избежал допроса, скрывшись от следствия. Ему грозит срок лишения свободы до 20 лет.

Ранее сообщалось о рассмотрении апелляционной жалобы 34-летнего свердловчанина, которого обвиняют в насилии над 13-летней племянницей.

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