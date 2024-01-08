Совершавший 4 года насилие над своей дочерью объявлен в розыск в Екатеринбурге

Факты насилия надо собой подтверждает пострадавшая, уточняя, что домогательства начались четыре года назад. Последний раз сексуальному насилию девочка подверглась 5 января. После этого в отношении свердловчанина Следственным комитетом было заведено уголовное дело, сообщает «КП-Екатеринбург».