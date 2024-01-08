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50-летний юбилей отметили более 4 тысяч семейных пар в Свердловской области

«Совет да любовь»: 4,5 тысячи пар отметили «золотые» свадьбы в Свердловской области

8 января 2024, 11:13
Фото: Информационный портал Свердловской области

50-летний юбилей отметили более 4 тысяч семейных пар в Свердловской области

Награды в виде знака отличия с рельефной надписью получили 4,5 тысяч семейных пар Свердловской области, перешагнувшие 50-летний рубеж супружеской жизни.

В знак благодарности за создание крепкой семьи и воспитание детей областное правительство вручило каждому супругу денежное пособие в размере 5 тысяч рублей. Помимо денежного стимула юбиляры получили знаки отличия «Совет да любовь» в виде 8-конечных звезд, сообщает информационный портал Свердловской области.

Данная традиция действует в области с 2011 года и утверждена соответствующим Законом в 2010 году. Согласно требованиям нормативного акта награда вручается гражданам России, проживающим на территории региона, и состоящим в непрерывном браке не менее 50 лет.

Каждый конец звезды на знаке отличия состоит из семи золотых лучей, что выглядит особенно символично в Год семьи, объявленный Президентом России.

Ранее шесть жителей Свердловской области были отмечены за заслуги в области атомной энергетики.

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