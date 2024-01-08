«Совет да любовь»: 4,5 тысячи пар отметили «золотые» свадьбы в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В знак благодарности за создание крепкой семьи и воспитание детей областное правительство вручило каждому супругу денежное пособие в размере 5 тысяч рублей. Помимо денежного стимула юбиляры получили знаки отличия «Совет да любовь» в виде 8-конечных звезд, сообщает информационный портал Свердловской области.
Данная традиция действует в области с 2011 года и утверждена соответствующим Законом в 2010 году. Согласно требованиям нормативного акта награда вручается гражданам России, проживающим на территории региона, и состоящим в непрерывном браке не менее 50 лет.
Каждый конец звезды на знаке отличия состоит из семи золотых лучей, что выглядит особенно символично в Год семьи, объявленный Президентом России.
Ранее шесть жителей Свердловской области были отмечены за заслуги в области атомной энергетики.