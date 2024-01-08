tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила

Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям

8 января 2024, 15:33
Фото: Скрин с видео Фаниса Хайруллина

Мировой рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила

Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил очередной мировой рекорд. Он сделал наибольшее число отжиманий на тыльной стороне вывернутых кистей рук за одну минуту.

Его результат — 46 раз. Об этом рассказал сам спортсмен. Видеоролик об установленном в феврале рекорде набрал 409 тысяч просмотров.

Отмечается, что спустя три месяца после установления рекорда в студии «4 телеканала» Фанис побил собственный рекорд. На этот раз он сделал 63 повторения. Этот результат стал новым неофициальным рекордом.

Спортсмен добавил, что повторять эксперимент не рекомендуется, так как без должной подготовки это может привести к травмам.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России. Он больше всех раз отжался от пола за одну минуту. Константину 11 лет, он тренируется в команде «Стойкие».

Спортсмен из Нижнего Тагила установил седьмой рекорд России
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпи10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям10-летний школьник установил рекорд России по вису на руках на перекладине
#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Тренер#Рекорд#Екатеринбург#Фанис Хайруллин#Отжимания#Мировой рекорд#Дарья Сорокина#Результат
Подпишитесь
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Сегодня, 17:11
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Перепутали с другим: подробности избиения 15-летнего подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30
Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Сегодня, 12:19