Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Его результат — 46 раз. Об этом рассказал сам спортсмен. Видеоролик об установленном в феврале рекорде набрал 409 тысяч просмотров.
Отмечается, что спустя три месяца после установления рекорда в студии «4 телеканала» Фанис побил собственный рекорд. На этот раз он сделал 63 повторения. Этот результат стал новым неофициальным рекордом.
Спортсмен добавил, что повторять эксперимент не рекомендуется, так как без должной подготовки это может привести к травмам.
Ранее сообщалось, что спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России. Он больше всех раз отжался от пола за одну минуту. Константину 11 лет, он тренируется в команде «Стойкие».