Свердловчане вдвое больше заплатили за отопление в декабре 2023 года

Так например, в хрущевке 45 квадратных метров из 9500 рублей только 4000 за тепло, сообщает E1. В другой квартире 47,5 квадратных метров жители отдали за тепло 2800 рублей. Обогреть двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратов обходится еще дороже — 5600 рублей, а итоговая сумма в квитанции 8900. Кто-то отдал за коммунальные услуги более 11 тысяч рублей. За свою трешку один из читателей обычно платит 12 тысяч рублей, а в декабре пришлось отдать 16 тысяч 500 рублей. Из них за тепло - 8500 рублей.