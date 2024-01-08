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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:41

В Екатеринбурге жители заявили о росте платежей за отопление

Свердловчане вдвое больше заплатили за отопление в декабре 2023 года

8 января 2024, 07:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге жители заявили о росте платежей за отопление

В платежных квитанциях за декабрь 2023 года жители Екатеринбурга обнаружили значительно возросшие суммы за отопление.

В зависимости от района города и площади квартиры размер квартплаты разный. В одних квитанциях, где новые дома и стоят приборы учета, плата за отопление выросла всего на тысячу рублей. В других квартирах заметили увеличение платы за отопление в два раза. Доля платежа составила половину всей суммы за ЖКХ.

Так например, в хрущевке 45 квадратных метров из 9500 рублей только 4000 за тепло, сообщает E1. В другой квартире 47,5 квадратных метров жители отдали за тепло 2800 рублей. Обогреть двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратов обходится еще дороже — 5600 рублей, а итоговая сумма в квитанции 8900. Кто-то отдал за коммунальные услуги более 11 тысяч рублей. За свою трешку один из читателей обычно платит 12 тысяч рублей, а в декабре пришлось отдать 16 тысяч 500 рублей. Из них за тепло - 8500 рублей.

Ранее сообщалось, что цены на отопление и горячую воду поднимутся в Екатеринбурге с 1 июля 2024 года.

Когда и на сколько взлетят цены за ЖКХ в Свердловской области
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