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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Электричка встала на станции «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле после взрыва

Тагильчане сидят в темноте в ласточке на станции «Сан-Донато»

8 января 2024, 13:32
Фото: tagilcity.ru

Электричка встала на станции «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле после взрыва

Жители сидят в ласточке на станции «Сан Донато» без света. По словам пассажиров, они ехали из Нижнего Тагила, как вдруг поезд был остановлен.

Сейчас пассажиры находятся без света. Также, по их словам, вагоны холодные. Об этом пассажиры рассказали TagilCity.ru.

Ранее сообщалось, что на этой станции прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. В причинах «хлопка» сейчас разбираются спецслужбы. Рядом с местом взрыва была найдено несколько взрывчатых устройств.

Фото: соцсети

На Тагилстрое никаких звуков взрыва не было слышно, сообщают тагильчане.

Живу на Тагилстрое. Никаких звуков не слышала. Может далековато. Живу на Тагилстрое. Никаких звуков не слышала. Может далековато, — рассказала тагильчанка.

Напмоним, что врывчатое устройство было найдено работниками охраны под цистерной. Неподалеку на магните нашли еще одну взрывчатку. Рядом с местом ЧП расположен топливный терминал «Газпром нефти».

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Взрыв#Спецслужбы#Пассажиры#Поезд#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Взрыв на Сан-Донато в Нижнем Тагиле
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