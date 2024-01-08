Тагильчане сидят в темноте в ласточке на станции «Сан-Донато»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Сейчас пассажиры находятся без света. Также, по их словам, вагоны холодные. Об этом пассажиры рассказали TagilCity.ru.
Ранее сообщалось, что на этой станции прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. В причинах «хлопка» сейчас разбираются спецслужбы. Рядом с местом взрыва была найдено несколько взрывчатых устройств.
На Тагилстрое никаких звуков взрыва не было слышно, сообщают тагильчане.
Живу на Тагилстрое. Никаких звуков не слышала. Может далековато. Живу на Тагилстрое. Никаких звуков не слышала. Может далековато, — рассказала тагильчанка.
Напмоним, что врывчатое устройство было найдено работниками охраны под цистерной. Неподалеку на магните нашли еще одну взрывчатку. Рядом с местом ЧП расположен топливный терминал «Газпром нефти».