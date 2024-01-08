Таскали за волосы и пинали: женщину в Североуральске избили после жалоб на кучу снега

Пострадавшая обратилась в больницу для снятия побоев, а также пошла в полицию. Было возбуждено административное дело по факту избиения, также сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД «Североуральский».