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Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Двое мужчин избили женщину в Североуральске за ее жалобы на неубранный снег

Таскали за волосы и пинали: женщину в Североуральске избили после жалоб на кучу снега

8 января 2024, 09:26
Фото: 1MI

Двое мужчин избили женщину в Североуральске за ее жалобы на неубранный снег

В Североуральске местная жительница подверглась избиению после того, как она установила таблички с жалобой на некачественную уборку снега. Таблички женщина разместила в сугробе 7 января 2024 года.

Фотографию табличек женщина выложила в соцсети. После этого с ней связался представитель администрации Северного округа и уточнил адрес. Вскоре сугроб убрали, пишет Е1.

Далее, по словам горожанки, к ней домой приехали гендиректор организации «СибирьЭкоСтрой», которая занимается вывозом снега в городе, и его сын. Мужчины стали избивать женщину и заставляли ее извиняться.

Пострадавшая обратилась в больницу для снятия побоев, а также пошла в полицию. Было возбуждено административное дело по факту избиения, также сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД «Североуральский».

Напомним, в Нижнем Тагиле хулиганы жестоко избили подростка в районе Тагилстроя.

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