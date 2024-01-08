Таскали за волосы и пинали: женщину в Североуральске избили после жалоб на кучу снега

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Фотографию табличек женщина выложила в соцсети. После этого с ней связался представитель администрации Северного округа и уточнил адрес. Вскоре сугроб убрали, пишет Е1.
Далее, по словам горожанки, к ней домой приехали гендиректор организации «СибирьЭкоСтрой», которая занимается вывозом снега в городе, и его сын. Мужчины стали избивать женщину и заставляли ее извиняться.
Пострадавшая обратилась в больницу для снятия побоев, а также пошла в полицию. Было возбуждено административное дело по факту избиения, также сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД «Североуральский».
Напомним, в Нижнем Тагиле хулиганы жестоко избили подростка в районе Тагилстроя.