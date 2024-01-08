«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России

Тагильчанка рассказала, что ранее она уже снималась в документальных фильмах, но эти съемки можно назвать дебютом в кино. Всего в него вошли пять новелл, Алисе Горшениной посвящена пятая — «Алиса в Коми». Фильм досутпен в онлайн-кинотеатре Okko.