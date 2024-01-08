«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Тагильчанка рассказала, что ранее она уже снималась в документальных фильмах, но эти съемки можно назвать дебютом в кино. Всего в него вошли пять новелл, Алисе Горшениной посвящена пятая — «Алиса в Коми». Фильм досутпен в онлайн-кинотеатре Okko.
Летом 2022 года, когда весь мир рушился, я пыталась найти опору в своих корнях. Признаюсь честно, опору найти не удалось, однако путь поиска был увлекательным, и его теперь в кино показывают, — написала тагильчанка Алиса Горшенина о своем участии в документальном фильме.
Режиссером документальной художественной импровизации стала Соня Горленко. Ранее она уже презентовала свои работы — «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме».
Художница из Нижнего Тагила за свою творческую карьеру принимала участие в различных выставках, в том числе, международных. В 2015 году тагильчанка заявила о себе выпускной студенческой работой: на ограждении вуза она изобразила «Семь святых дев Худграфа», которые потребовали закрасить.
В 2022 году Алиса Горшенина получила штраф 35 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ за фото и высказывание (от первого лица) в открытом антивоенном telegram-канале.