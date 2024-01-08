tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Художница из Нижнего Тагила снялась в документальном сериале про культуру России

«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России

8 января 2024, 07:32
Фото: Скриншот из трейлера фильма «Тонкой нитью»

Художница из Нижнего Тагила снялась в документальном сериале про культуру России

Уроженка Нижнего Тагила Алиса Горшенина приняла участие в съемках документального сериала, посвященного культуре народов России.

Тагильчанка рассказала, что ранее она уже снималась в документальных фильмах, но эти съемки можно назвать дебютом в кино. Всего в него вошли пять новелл, Алисе Горшениной посвящена пятая — «Алиса в Коми». Фильм досутпен в онлайн-кинотеатре Okko.

Летом 2022 года, когда весь мир рушился, я пыталась найти опору в своих корнях. Признаюсь честно, опору найти не удалось, однако путь поиска был увлекательным, и его теперь в кино показывают, — написала тагильчанка Алиса Горшенина о своем участии в документальном фильме.

Режиссером документальной художественной импровизации стала Соня Горленко. Ранее она уже презентовала свои работы — «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме».

Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского
Узнать подробнее

Художница из Нижнего Тагила за свою творческую карьеру принимала участие в различных выставках, в том числе, международных. В 2015 году тагильчанка заявила о себе выпускной студенческой работой: на ограждении вуза она изобразила «Семь святых дев Худграфа», которые потребовали закрасить.

В 2022 году Алиса Горшенина получила штраф 35 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ за фото и высказывание (от первого лица) в открытом антивоенном telegram-канале.

Читайте также:
Они покоряли ТВ: попавшие на экраны телевизоров жители Нижнего Тагила в 2023 годуСоздатели «Слова пацана» назвали фейком объявления о съемках в Свердловской областиКто из тагильчан попал на экраны в 2023 году, каникулы перевозчиков и избиение сироты
#Эксклюзив#Съемки#Художники#Кинотеатр#Художница#Екатеринбург#Алиса Горшенина#Съемки фильма#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Вчера, 05:49
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
6 января, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
6 января, 04:00