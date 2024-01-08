В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Внимание мужчины привлекло бурное обсуждение учениками чего-то возле калитки. Среди присутствующих были два брата. Учитель остановил спор и посоветовал детям идти домой, сообщает E1.
Но это не остановило молодых людей, а беседа перенеслась на другую сторону дороги. Через некоторое время началась потасовка. Учитель прибежал на крики и разнял дерущихся учеников. Со слов свидетеля, другие ученики пытались это сделать, но их останавливала мама братьев. Свидетель утверждает, что парни, имея преимущество в росте и весе, сидели верхом на избиваемой и колотили ее кулаками по голове. После вмешательства взрослого нападавшие ушли в сопровождении матери.
После мужчина помог подняться пострадавшей и попросил одноклассниц проводить домой, а сам вернулся в школу вести урок. Через некоторое время пришла представитель девочки и сообщила, что ей вызвали скорую помощь домой. По мнению мужчины, школьный охранник мог не видеть происходящее, так как видеонаблюдение не захватывает пространство вне периметра школы.
Также известно, что свидетель конфликта участвовал в СВО, после чего принял решение работать с детьми. И во многом благодаря детским письмам из разных уголков страны. Свой поступок учитель оценивает как вполне нормальным и естественным.