В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель

Но это не остановило молодых людей, а беседа перенеслась на другую сторону дороги. Через некоторое время началась потасовка. Учитель прибежал на крики и разнял дерущихся учеников. Со слов свидетеля, другие ученики пытались это сделать, но их останавливала мама братьев. Свидетель утверждает, что парни, имея преимущество в росте и весе, сидели верхом на избиваемой и колотили ее кулаками по голове. После вмешательства взрослого нападавшие ушли в сопровождении матери.