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Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

В избиение школьницы в Нижнем Тагиле вмешался учитель физкультуры

В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель

8 января 2024, 17:54
Фото: Midjourney

В избиение школьницы в Нижнем Тагиле вмешался учитель физкультуры

Очевидцем развития конфликта между учениками стал учитель физкультуры из школы №56 Нижнего Тагила и доброволец СВО, который вмешался в ситуацию.

Внимание мужчины привлекло бурное обсуждение учениками чего-то возле калитки. Среди присутствующих были два брата. Учитель остановил спор и посоветовал детям идти домой, сообщает E1.

Но это не остановило молодых людей, а беседа перенеслась на другую сторону дороги. Через некоторое время началась потасовка. Учитель прибежал на крики и разнял дерущихся учеников. Со слов свидетеля, другие ученики пытались это сделать, но их останавливала мама братьев. Свидетель утверждает, что парни, имея преимущество в росте и весе, сидели верхом на избиваемой и колотили ее кулаками по голове. После вмешательства взрослого нападавшие ушли в сопровождении матери.

После мужчина помог подняться пострадавшей и попросил одноклассниц проводить домой, а сам вернулся в школу вести урок. Через некоторое время пришла представитель девочки и сообщила, что ей вызвали скорую помощь домой. По мнению мужчины, школьный охранник мог не видеть происходящее, так как видеонаблюдение не захватывает пространство вне периметра школы.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Также известно, что свидетель конфликта участвовал в СВО, после чего принял решение работать с детьми. И во многом благодаря детским письмам из разных уголков страны. Свой поступок учитель оценивает как вполне нормальным и естественным.

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